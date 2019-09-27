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'Tekirdağ'ın depremden korunması için kentsel dönüşüme ihtiyacı var'

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 18:06 | Son Güncelleme

İSTANBUL'un Silivri ilçesi açıklarında dün meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depreme en yakın bölge olan Tekirdağ'da depreme hazırlık yeniden gözden geçiriliyor.

'Tekirdağ'ın depremden korunması için kentsel dönüşüme ihtiyacı var'

Mehmet YİRUN- Ruhan YALÇIN- Şafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ, (DHA) - İSTANBUL'un Silivri ilçesi açıklarında dün meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depreme en yakın bölge olan Tekirdağ'da depreme hazırlık yeniden gözden geçiriliyor. Marmara Ereğlisi ilçesinde daha önce oturulamaz raporu verilen ve dünkü depremde giriş katında hasan meydana gelen kaymakamlık binasından taşınma kararı alındı. Merkez Süleymanpaşa ilçesi Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, kentsel dönüşüme ihtiyaçları bulunduğunu söyledi.
KAYMAKAMLIK BİNASI TAŞINIYOR
Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depreme İstanbul'dan sonra en yakın bölge olan ve 244 toplanma alanı bulunan Tekirdağ'da deprem şiddetli hissedilirken, halk arasında panik yarattı. Silivri'ye komşu Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde ise yaşanan deprem yeniden hazırlıkların gözden geçirilmesine neden oldu. Marmara Ereğlisi Kaymakamlığı'nın bulunduğu binada yaklaşık 1.5 yıl önce bakanlık tarafından yapılan incelemede bina hakkında 'çürük' raporu verildi. Dünkü depremde ise binanın giriş katında hasar meydana geldi. Hasarın ardından kaymakamlık binasının ilçede başka bir binaya taşınması için çalışmalara başlandı.
Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı DSP'li Hikmet Ata, belediye olarak toplanma alanlarını belirlediklerini ve gerekli önlemleri aldıklarını söyledi. Ata, "Marmara Ereğlisi bilindiği üzere deprem bölgesi. Bu nedenle toplanma alanlarımızı belirledik. Tedbirlerimizi ona göre aldık. Tabi ki vatandaşlarımız da depreme hazırlıkla olmak durumunda. İnşallah hafif atlatırız. Ama tabi ki hazır olmak durumundayız. Bölgemizde depremden sonra ağır hasarlı konut veya iş yeri yoktur. Bir kaç binada hafif hasar görünmüştür. Şuana kadar 10 toplanma bölgemizi oldu. Deprem sonrası zabıta ve diğer birimleri de hemen dışarıya çıkartıp bölgeyi kontrol ettirdik" diye konuştu.
ÇORLU'DA 70 TONLANMA ALANI VAR
Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, deprem sonrasında ilçede 70 toplanma merkezinin olduğunu belirterek, Deprem sonrasında ve öncesinde belediye olarak bizim bir çalışmamamız vardı. Deprem ve afet toplanma merkezi sayımız 70. Bu sayıyı daha da çok çoğaltmayı planlıyoruz" dedi.
'FAY HATTI ÜZERİNDEYİZ'
Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa Belediye Başkanı AK Parti'li Cüneyt Yüksel, dünkü depremin şiddetli hissedildiğini ve canl ve mal kaybı yaşanmadığını söyledi. Depremin Tekirdağlılar arasında korku yarattığını söyleyen Yüksel, "Özellikle deprem kuşağında var olan bir bölge, fay hattı üzerindeyiz ilçe olarak. Tekirdağ olarak dolayısıyla bu konuda ciddi anlamda o panik havası hissedildi. Ama hamt olsun herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmadık. Süleymanpaşa'da bu konuyla ilgili belediye anlamında söylüyorum göreve gelir gelmez ilk işimiz Çevre bakanlığımız ile irtibata geçmek oldu. Süleymanpaşa ilçesinin kentsel dönüşümü ile ilgili ihtiyaçlarını bakanlığımıza arz ettik. Hem tarihsel anlamda hem yapı itibarı ile binalarımız hem eski hem dar sokaklarımız var, yerleşim çok eski olduğu için alan sıkıntımız var. Deprem ile karşı karşıya kaldığımızda bu eski yerleşim yerlerinde problem yaşayabilme ihtimalimiz çok yüksek, bu nedenle bir kentsel dönüşüme ihtiyacımız var" dedi.
Başkan Yüksel, dünkü depremin bazı şeylere daha sıkı sahip çıkılması gerektiğini hissettirdiğini belirterek, "Göreve geldiğimizde gördüğümüz tablo şuydu; Bir depremle karşı karşıya kaldığınızda vatandaşımızın nelerle karşı karşıya kalacağını iyi bilmesi gerekiyor. Belediyenin en önemli görevlerinden biri de deprem anında ve sonrasında vatandaşların ne yapması gerektiği ile ilgili bilgilendirmeler yapmak. İlimizde bunu AFAD müdürlüğümüz yürütüyor. Merkez mahallelerimizde, kırsal mahallelerimizde toplanma alanları ile ilgili bir sıkıntımız yok, hepsi hazır. Sadece şu var; depremden sonra bu alanlarda hem vatandaşlarımızın iaşesini hem barınmalarını sağlayabilecek alt yapının hazırlanması gerekiyor. Bu şehirde yaşayan 200 bin insanın böyle bir şeyle Allah korusun karşı karşıya kaldığında bir an önce bunu atlatmak ile alakalı alt yapıyı kurmamız gerekiyor. Bunun farkındayız Yaklaşık 2,5- 3 aydır da bu doğrultuda çalışıyoruz" dedi.
'14 MERKEZ MAHALLEDE TOPLANMA ALANI VAR'
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, her merkez mahallede toplanma alanları bulunduğunu belirterek, "Bazı mahallelerimizde 2 tane var, bunları daha aktif hale getirebilecek alanlar. Depremde toplanma alanından ziyade birde orada anlık ihtiyaçların karşılanabileceği konuşlandırmalar yapmamız gerekiyor. Arkadaşlarımız bunla ilgili çalışıyorlar şuanda" dedi.

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'Tekirdağ'ın depremden korunması için kentsel dönüşüme ihtiyacı var''Tekirdağ'ın depremden korunması için kentsel dönüşüme ihtiyacı var''Tekirdağ'ın depremden korunması için kentsel dönüşüme ihtiyacı var''Tekirdağ'ın depremden korunması için kentsel dönüşüme ihtiyacı var'

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