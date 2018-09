Tekirdağ'ın meşhur üzümleri heykellere yansıyor 

TEKİRDAĞ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesi Belediyesi tarafından düzenlenen 'Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu'na 8 ülkeden katılan sanatçılar yaptıkları heykellere yansıtıyor.

Süleymanpaşa Belediyesi bu yıl 4'ncüsünü düzenlediği 'Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu'nun teması bu yıl teması üzüm ve insan oldu. Tekirdağ sahilindeki dolgu sahasında 8 ülkeden, 8 sanatçının mermerleri yontarak başladıkları çalışmada, Tekirdağ'ın tarihten bu yana meşhur olan üzümün insan ile olan birlikteliği anlatılıyor. Türkiye'nin yanı Macaristan, İtalya, Ukrayna, İran, Bulgaristan, İspanya ve Rusya'dan gelen 8 heykeltıraş 'Baküs'ten mitolojide asma ağaçlarından sorumlu rahip 'Bacchant'a kadar canlandırmalara yer veriyor. Heykeltıraşların tamamlayacağı heykeller ilçenin çeşitli noktalarına konulup, kenti süsleyecek.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, sanatçıların büyük bir özveri ile heykelleri yaptığını belirterek, Bizim taş heykel sempozyumumuz uluslararası akredite bir sempozyum. Dünyanın 8 ayrı ülkesinden 8 ayrı sanatçı bizimle beraberler. Marmara Denizi kıyısında Marmara Adası'nın mermerlerini kütle halinden heykel haline getirecekler. Heykel önemli bir sanat, ama maalesef bizim ülkemizde 1 milyon nüfusa 1 heykeltıraş bile düşmüyor. Bizim amacımız çocuklarımızın, gençlerimizin daha fazla sanatla haşır neşir olması. Heykel sanatına yeni sanatçılarda katmaya çalışıyoruz. Bu sene ilavede yaptık, heykel eğitimi alan öğrencilere yarışmada yaptık. Kapanışta dereceye girenlere ödül vereceğiz. Bu yıl 4'üncüsünüde yaptığımız çalıştaylarda her sene ayrı tema olarak yaptığımız çalışmalarda kentte 40 yakın heykel yapıldı. Ve heykel yapılmaya devam edecek dedi.

'ÜZÜMÜN İNSANLA OLAN BİRLİKTELİĞİNİ ANLATMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Bu yıl ki sempozyumda üzüm ve insanın birlikteliğini anlatmaya çalıştıklarını heykeltıraş Nermin Sözel, Temamız üzüm ve insan fakat daha henüz çalışmalar tamamlanmadığından ortaya çıkmış değil. Ya insan figürleri ya da insana dair materyallerle insanı anımsatan, tarih boyunca insanla olan birlikteliğini yansıtmaya çalışıyoruz. Bağ Bozumu Festivali olmasına denk gelmesi bizim içinde güzel oldu. Her şeyin bir arada oluşu gayet güzel. Burada sanatçılarımızın dışında genç sanatçılarımız var. Trakya Üniversitesi'nden 2 öğrencimiz, Anadolu Üniversitesi'nden 3, Hacettepe Üniversitesi'nden 2 öğrencimiz var. Onlarla birlikte bu sempozyumu götürüyoruz. Onlar içinde bu sempozyumun faydası oldu öğrenmeleri için staj süresi oluyor. Farklı sanatçılarla farklı deneyimleri oluyor. Okullarına döndüklerinde her biri taş heykeltıraşlarına dönmüş oluyor. Sempozyum 26 Eylül'de kapanış töreniyle sona erecek. 27-28 tarihleri arasında bitmiş olan heykelleri belirlemiş olduğumuz yerlere yerleştirmiş olacağız. Sanatçılar buradayken bunları koymayı düşünüyoruz.

'TÜRKİYE'DE 14 HEYKELİ VAR'

'Üzüm kucaklayan çocuk' heykelini yapan ve Türkiye'de 14 heykeli bulunan Macaristanlı sanatçı Beata Rostas, Kendi ülkemde üzümü çok seviyoruz. Burada bu heykelleri yapmak çok güzel. Daha öncede yaptığım 14 tane Türkiye'de heykelim var. Ankara'da, Ordu'da, İzmir ve Antalya olmak üzere 14 heykelim var. Burada bu çalışmada olmak çok güzel dedi.

