Tekirdağ'ın üzüm bağlarında hasat heyecanı

Tekirdağ'da daha çok Şarköy ilçesinde üzüm üretimi yapıldığını ifade eden Öcal, "İlimizde 38 bin dekar alanda üzüm yetiştiriciliği yapılıyor. Üzüm üretimi yıllık 36 bin ton civarında. Hasadımız başladı ve yaklaşık 2 aylık hasat süreci devam edecek." dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tekirdağ'ın önemli bir tarım kenti olduğunu söyledi.

Bu yıl yağış az olmasına rağmen yüksek verim elde eden üretici, tadı ve aromasıyla benzerlerinden ayrılan Tekirdağ üzümünü topladığı bağlarda, hasat heyecanı yaşıyor.

Gün boyunca toplanan üzümler daha sonra araçlara yüklenerek, pekmez, üzüm şırası ve şarap yapımında kullanılmak üzere fabrikalara gönderiliyor.

Öcal, il genelinde 2 bin 235 üzüm üreticisi olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Üreticilerimizden aldığımız bilgilere göre, dönümde şaraplık üzümlerde ortalama verim bin 150 kilogram, sofralık üzümlerde de bin kilogram civarında. Sofralık üzüm çeşitleri piyasaya satılıyor ya da diğer illere gönderiliyor. Üreticilerimize eski sistem üretim yerine, yeni yüksek telli sistemlerle ilgili destek projemiz var. 2017 yılından itibaren desteklerimiz devam ediyor."

- "Bu sene verim çok güzel"

Üzüm üreticisi Ali Bozali ise bu yıl yağışın az olmasına rağmen verimin iyi olduğunu dile getirdi.

Sabahın ilk ışıklarıyla bağlarda hasadın başladığını ve işçilerin akşama kadar yaklaşık 600 kasa üzüm topladığını belirten Bozali, "İlk olarak bahar ayında asmalarımızı buduyoruz. Daha sonra motorla bağ aralarını sürüyoruz. Asmalar açmaya başlayınca bağların ilaçlanması başlıyor. İlaç atma işlemi 15-20 günde bir devam ediyor. Bütün işlemlerimizi tamamladıktan sonra hasat zamanı üzümleri kesmeye başlıyoruz. Bu sene üreticiler için güzel, verimli bir yıl oldu." diye konuştu.

Üretici Elmas İncehasan da üzümün özel firmalar tarafından satın alınıp işlendiğini anlatarak, "Budama, kordonların bağlanması, köklerin çapalanması, filizlenen asma çubuklarının kesilmesi ve hastalıklara karşı ilaçlamaların ardından hasat zamanı geldi ve bağlara girmeye başladık. Bu sene üzümlerimizde verim çok güzel. Bizim için uygun olan fiyatı hangi firma verirse üzümleri onlara satıyoruz." ifadesini kullandı.

