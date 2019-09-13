HABER

Tekirdağ'ın üzüm bağlarında hasat heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 11:48 | Son Güncelleme

Tadı ve aromasıyla benzerlerinden ayrılan Tekirdağ üzümünde hasat zamanının gelmesiyle üreticiler bağlarda "hasat heyecanı" yaşıyor - Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal: - "İlimizde 38 bin dekar alanda üzüm yetiştiriciliği yapılıyor. Üzüm üretimimiz yıllık 36 bin ton civarında. Hasadımız başladı ve yaklaşık 2 ay hasat süreci devam edecek" - Üretici Elmas İncehasan: - "Bu sene üzümlerimizde verim çok güzel. Bizim için uygun olan fiyatı hangi firma verirse üzümleri onlara satıyoruz"

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Üzüm yetiştiriciliğinin önemli illerinden Tekirdağ'da, üreticilerin emeğinin karşılığını alacağı bağlarda hasat heyecanı yaşanıyor.

Üreticilerin şubat ayında asmaların budanmasıyla başlayan mesaisi, kordonların bağlanması, köklerin çapalanması ve filizlenen asma çubuklarının tellere bağlanmasıyla devam etti.

Sabahın ilk ışıklarıyla kadın işçiler tarafından toplanmaya başlanan üzümler, sandıklara yerleştirildikten sonra nakil için hazır hale getiriliyor.

Gün boyunca toplanan üzümler daha sonra araçlara yüklenerek, pekmez, üzüm şırası ve şarap yapımında kullanılmak üzere fabrikalara gönderiliyor.

Bu yıl yağış az olmasına rağmen yüksek verim elde eden üretici, tadı ve aromasıyla benzerlerinden ayrılan Tekirdağ üzümünü topladığı bağlarda, hasat heyecanı yaşıyor.

- "Üzüm üretimi yıllık 36 bin ton civarında"

Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tekirdağ'ın önemli bir tarım kenti olduğunu söyledi.

Tekirdağ'da daha çok Şarköy ilçesinde üzüm üretimi yapıldığını ifade eden Öcal, "İlimizde 38 bin dekar alanda üzüm yetiştiriciliği yapılıyor. Üzüm üretimi yıllık 36 bin ton civarında. Hasadımız başladı ve yaklaşık 2 aylık hasat süreci devam edecek." dedi.

Öcal, il genelinde 2 bin 235 üzüm üreticisi olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Üreticilerimizden aldığımız bilgilere göre, dönümde şaraplık üzümlerde ortalama verim bin 150 kilogram, sofralık üzümlerde de bin kilogram civarında. Sofralık üzüm çeşitleri piyasaya satılıyor ya da diğer illere gönderiliyor. Üreticilerimize eski sistem üretim yerine, yeni yüksek telli sistemlerle ilgili destek projemiz var. 2017 yılından itibaren desteklerimiz devam ediyor."

- "Bu sene verim çok güzel"

Üzüm üreticisi Ali Bozali ise bu yıl yağışın az olmasına rağmen verimin iyi olduğunu dile getirdi.

Sabahın ilk ışıklarıyla bağlarda hasadın başladığını ve işçilerin akşama kadar yaklaşık 600 kasa üzüm topladığını belirten Bozali, "İlk olarak bahar ayında asmalarımızı buduyoruz. Daha sonra motorla bağ aralarını sürüyoruz. Asmalar açmaya başlayınca bağların ilaçlanması başlıyor. İlaç atma işlemi 15-20 günde bir devam ediyor. Bütün işlemlerimizi tamamladıktan sonra hasat zamanı üzümleri kesmeye başlıyoruz. Bu sene üreticiler için güzel, verimli bir yıl oldu." diye konuştu.

Üretici Elmas İncehasan da üzümün özel firmalar tarafından satın alınıp işlendiğini anlatarak, "Budama, kordonların bağlanması, köklerin çapalanması, filizlenen asma çubuklarının kesilmesi ve hastalıklara karşı ilaçlamaların ardından hasat zamanı geldi ve bağlara girmeye başladık. Bu sene üzümlerimizde verim çok güzel. Bizim için uygun olan fiyatı hangi firma verirse üzümleri onlara satıyoruz." ifadesini kullandı.

PARTNER Ağırlık kaldırarak bu hale geldi! Değişimi 'pes' dedirtti Ağırlık kaldırarak bu hale geldi! Değişimi 'pes' dedirtti
Orman yangınlarında gönüllü itfaiyeciliğe 10 bin başvuru bekleniyorOrman yangınlarında gönüllü itfaiyeciliğe 10 bin başvuru bekleniyor
Mersin’in ilk dizisinin çekimleri Ekim ayında başlıyorMersin’in ilk dizisinin çekimleri Ekim ayında başlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hasat Tekirdağ üzüm üzüm yetiştiriciliği verim

En Çok Okunan Haberler

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

Diyarbakır'daki terör saldırısı sonrası flaş gözaltılar

Diyarbakır'daki terör saldırısı sonrası flaş gözaltılar

TEM'de gaz tankeri devrildi! Yol trafiğe kapatıldı

TEM'de gaz tankeri devrildi! Yol trafiğe kapatıldı

Bazı turizm merkezleriyle ilgili önemli gelişme!

Bazı turizm merkezleriyle ilgili önemli gelişme!

'Vedat Muriqi 35 milyon euro'

'Vedat Muriqi 35 milyon euro'

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rasim Ozan Kütahyalı'ya hapis cezası!

Rasim Ozan Kütahyalı'ya hapis cezası!

HDP Diyarbakır Kulp'taki terör saldırısını kınadı!

HDP'den hain saldırı sonrası açıklama!

Terör örgütünün gençlik yapılanmasına üyelermiş! Son anda engellendi

Terör örgütü üyelerinin hain planı böyle bozuldu

Ailelerin Diyarbakır'da HDP önündeki oturma eylemi sürüyor

Ailelerin HDP önündeki oturma eylemi sürüyor

Suriye sınırında hareketlilik! Teröristler böyle görüntülendi

Suriye sınırında hareketlilik! Teröristler böyle görüntülendi

Son dakika! Diyarbakır'daki terör saldırısı sonrası flaş gözaltılar

Diyarbakır'daki terör saldırısı sonrası flaş gözaltılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.