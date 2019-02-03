Tekirdağlı balıkçılar Marmara'dan istediğini alamadı

Pehlivanoğlu, eylülde büyük umutlarla ağ attıklarını ancak istedikleri kadar balık yakalayamadıklarını belirterek, "Bu sene Marmara'da balıkçılık sıkıntılı geçti. O yüzden Tekirdağ'daki balıkçı arkadaşlarımız avlanmak için Karadeniz'e gitti. Marmara'da bu sene istenilen balık olmadı. Balık olmadığı için bu sezon tekneler erken paydos ediyor." dedi.

Sezon başından bu yana Marmara'da umduklarını bulamadıkları için Karadeniz'de avlanan balıkçılar, balığın azalması ve göç yolunu değiştirmesi nedeniyle erken "paydos" etti.

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, "Marmara'da bu sene istenilen balık olmadı. Balık olmadığı için tekneler erken paydos ediyor." dedi.

Balıkçıların ağlarını toplamaya başladığını aktaran Pehlivanoğlu, teknelerin denize açılıp masraf yapmak yerine demirlemeye başladıklarını anlattı.

Balıkçı İdris Şeremet de sezonun bitimine 2 ay kalmasına rağmen masrafı kurtaracak balığın yakalanamaması nedeniyle tekneleri limana çektiklerini belirtti.

Karaya çıkan balıkçının tekne ve ağ onarımına başladığını aktaran Şeremet, "Bizim şu an denizlerde olmamız lazımdı ama biz limandayız. Herkes tadilatını yapıyor." dedi.

Balıkçı Cemil Mutlu ise Marmara'da bu sene çok durgun bir sezon olduğunu belirterek, "Diğer yıllara göre bu yıl çok durgun. Bu sene neden böyle oldu ekolojik sistemde mi sıkıntı vardı anlamadık. Bu sene balıkçılar olarak bayağı sıkıntı yaşadık. Bundan sonra balık olacağını düşünmüyoruz bu sezon böyle gider. Artık yeni sezonu bekleyeceğiz." dedi.

