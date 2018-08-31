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Tekirdağlı balıkçılar ''Vira Bismillah'' dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 23:21 | Son Güncelleme

Av yasağının sona ermesiyle balıkçılar denize açıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Denizlerde av yasağının sona ermesiyle Tekirdağ'daki balıkçılar, "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nce 2018-2019 sezonunun açılışı dolayısıyla Kumbağ Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında tören düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, törende yaptığı konuşmada, bütün balıkçılara bol ve bereketli bir av sezonu geçirmeleri dileğinde bulundu.

Tekirdağ'da çok sayıda ailenin balıkçılıkla geçindiğini vurgulayan Albayrak, "Balıkçılarımız ağ bakımlarını yaptı, teknelerinin eksiklerini tamamladı ve yeni sezona 'Vira Bismillah' diyecek. İnşallah yeni sezon balıkçılarımız için verimli bir yıl olur, emeklerinin karşılığını alırlar." dedi.

Etkinliğe, Süleymanpaşa Belediye Başkan Ekrem Eşkinat, Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanı yüzbaşı Hüseyin Direk, daire başkanları, balıkçı aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Konuşmaların ardından dua edildi ve balıkçılar denize açıldı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balıkçılar için verimli bir yıl olması için dua ederek denize çıktıklarını aktardı.

Pehlivanoğlu, gece 1200'den sonra balıkçıların ağları denize atacaklarını ifade ederek, balık bol olursa hem balıkçının hem de vatandaşın yüzünün güleceğini dile getirdi.

Kumbağ Balıkçı Barınağı'ndan gırgır tekneleriyle denize açılan balıkçılar, yasağın sona ermesiyle ağ atarak gece boyunca avlanacak.

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balık Sezon açılış Tekirdağ tören

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