HABER

Tekirdağlı balıkçılar 'vira bismillah' dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 01:08 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediye Başkanlığı, av yasağının sona ermesiyle Kumbağ limanında program düzenlerken, balıkçılar da 'vira bismillah' diyerek denize açıldı.

Tekirdağlı balıkçılar 'vira bismillah' dedi

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediye Başkanlığı, av yasağının sona ermesiyle Kumbağ limanında program düzenlerken, balıkçılar da 'vira bismillah' diyerek denize açıldı. Etkinliğe katılanlara, 5 bin uskumru balığı pişirilerek ücretsiz olarak dağıtıldı.
Denizlerde 1 Eylül'de sona eren av yasağı nedeniyle Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ limanında etkinlik düzenledi. Tekirdağlıların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte havai fişek gösterisi yapıldı ve Karadenizli sanatçı Süreyya Davulcuoğlu da sahne aldı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın yanı sıra etkinliğe CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enes Kaplan, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Tekirdağlı balıkçılar ve vatandaşlar katıldı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, göreve geldikleri günden itibaren kentte top yekün alt yapı çalışmaları başlattıklarını ifade ederek, "İşte bu yapılan alt yapı çalışmaları denize salınan evsel atıkların Marmara Denizi'ne zarar vermeyi engellemede de önemli. Bizler bu denizden balık tutuyoruz ve yiyoruz. Alt yapı ve biyolojik arıtma tesislerimiz ile daha sağlıklı bir Marmara denizimiz olacak" dedi.
5 BİN BALIK KAPIŞILDI
Limandaki etkinliğe katılanlara ızgaralarda pişirilen 5 bin uskumru balığı ücretsiz olarak dağıtıldı. Bedava balık almak isteyenler uzun kuyruklar oluştururken, zaman zaman izdiham yaşandı. Av yasağının bitmesini heyecanla beklediğini ifade eden ve limandaki bir teknede tayfa olarak çalışan Hasan Özdal, "Teknemizde 20 personel çalışıyor. Ve herkes ekmek parası için bugün denize açılacak. İnşallah balık bol olur ve yüzümüz güler" diye konuştu. Etkinliklerin ardından balıkçılar denize açılırken, Süreyya Davulcuoğlu da bir konser verdi.

FOTOĞRAFLI

Tekirdağlı balıkçılar 'vira bismillah' dediTekirdağlı balıkçılar 'vira bismillah' dediTekirdağlı balıkçılar 'vira bismillah' dediTekirdağlı balıkçılar 'vira bismillah' dedi

PARTNERKardashianların en küçüğü olay yarattı! Evrim tadındaki değişimi görenler şok oluyorKardashianların en küçüğü olay yarattı! Evrim tadındaki değişimi görenler şok oluyor
Trabzon'da sel ve heyelan; yollar kapandı, mahsur kalanlar kurtarıldı (2)Trabzon'da sel ve heyelan; yollar kapandı, mahsur kalanlar kurtarıldı (2)
Gurbetçilerin dönüşü sürüyor; Kapıkule'de 6 kilometrelik araç kuyruğu (2)Gurbetçilerin dönüşü sürüyor; Kapıkule'de 6 kilometrelik araç kuyruğu (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den İdlib için kritik açıklama

ABD'den İdlib için kritik açıklama

Daha önce dolar bozduran aşiret liderleri şimdi de bu çağrıyı yaptı!

Daha önce dolar bozduran aşiret liderleri şimdi de bu çağrıyı yaptı!

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Beşiktaş Burak Yılmaz için Trabzonspor'la anlaşmaya vardı!

Beşiktaş Burak Yılmaz için Trabzonspor'la anlaşmaya vardı!

Trump'tan sonra şimdi de Almanlar! Türkiye'ye karşı tehdit gibi sözler

Trump'tan sonra şimdi de Almanlar! Türkiye'ye karşı tehdit gibi sözler

Türkiye'ye petrol müjdesi! PKK'dan temizlenen bölgeden petrol fışkıracak

Türkiye'ye petrol müjdesi! PKK'dan temizlenen bölgeden petrol fışkıracak

İlginizi Çekebilir

Türkiye'ye petrol müjdesi! PKK'dan temizlenen bölgeden petrol fışkıracak

Türkiye'ye petrol müjdesi! PKK'dan temizlenen bölgeden petrol fışkıracak

Adnan Oktar'dan cezaevinde kehanet! Ağabeyi açıkladı

Adnan Oktar'dan cezaevinde kehanet! Ağabeyi açıkladı

YKS tercih sonuçları açıklandı! İşte YKS yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası

YKS tercih sonuçları açıklandı! İşte YKS yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Ortak çalışmalar yürütüyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Ortak çalışmalar yürütüyoruz

Bedellide büyük müjde! Süre düşüyor

Bedellide büyük müjde! Süre düşüyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'li Çiçek açıkladı: HDP'lileri CHP'den aday gösterebiliriz

CHP'li Çiçek açıkladı: HDP'lileri CHP'den aday gösterebiliriz

Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Kahramanmaraş'ta kız isteme kavgasında 6 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta kız isteme kavgasında 6 kişi yaralandı

SGK tarafından, yapılandırmada son ödeme tarihi ertelendi!

SGK tarafından, yapılandırmada son ödeme tarihi ertelendi!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Türkiye'ye petrol müjdesi! PKK'dan temizlenen bölgeden petrol fışkıracak

Türkiye'ye petrol müjdesi! PKK'dan temizlenen bölgeden petrol fışkıracak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.