Tekirdağlı balıkçılar 'vira bismillah' dedi

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediye Başkanlığı, av yasağının sona ermesiyle Kumbağ limanında program düzenlerken, balıkçılar da 'vira bismillah' diyerek denize açıldı. Etkinliğe katılanlara, 5 bin uskumru balığı pişirilerek ücretsiz olarak dağıtıldı.

Denizlerde 1 Eylül'de sona eren av yasağı nedeniyle Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ limanında etkinlik düzenledi. Tekirdağlıların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte havai fişek gösterisi yapıldı ve Karadenizli sanatçı Süreyya Davulcuoğlu da sahne aldı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın yanı sıra etkinliğe CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enes Kaplan, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Tekirdağlı balıkçılar ve vatandaşlar katıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, göreve geldikleri günden itibaren kentte top yekün alt yapı çalışmaları başlattıklarını ifade ederek, "İşte bu yapılan alt yapı çalışmaları denize salınan evsel atıkların Marmara Denizi'ne zarar vermeyi engellemede de önemli. Bizler bu denizden balık tutuyoruz ve yiyoruz. Alt yapı ve biyolojik arıtma tesislerimiz ile daha sağlıklı bir Marmara denizimiz olacak" dedi.