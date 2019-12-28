HABER
  4. Tekirdağlı balıkçıların yeni yıldan umudu "hamsi"

Tekirdağlı balıkçıların yeni yıldan umudu "hamsi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 11:50 | Son Güncelleme

Eylülde "vira bismillah" diyerek denize açılan ve umduğunu bulamayan balıkçılar, yeni yılda hamsi umuduyla Marmara'ya ağ atacak - Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu: "Geçen yıl palamut çok olmuştu bu yıl da 'palamut olur balıkçının yüzü güler' diye bekledik ama palamut da olmadı bu sene. İnşallah yeni yılda umudumuz hamsi"

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Eylülde "vira bismillah" diyerek denize açılan ve bu sene umduğunu bulamayan Tekirdağlı balıkçılar, yeni yılda bol hamsi umuduyla Marmara'ya ağ atacak.

İstavrit ve palamut umuduyla sezona başlayıp Marmara'da umduklarını bulamayınca bir süre Karadeniz'e giden Tekirdağlı balıkçılar, yeni yılda hamsinin yüzleri güldürmesini ümit ediyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon ilk 3 ayda balıkçıların umduğunu bulamadığını söyledi.

Pehlivanoğlu, yeni yılda havalarının soğumasıyla balıkçılar için bereketli bir sezon beklediklerini belirterek, "Sezon ilk açıldığı zaman balıkçılar biraz hamsi ve istavrit avcılığı yaptı ama o da çok uzun sürmedi. Geçen yıl palamut çok olmuştu bu yıl da 'palamut olur balıkçının yüzü güler' diye bekledik ama palamut da olmadı bu sene. İnşallah yeni yılda umudumuz hamsi. Hamsi olursa balıkçının yüzü yeni yılda güler inşallah." dedi.

- "Hamsinin kulağına kar geldiği zaman daha bereketli olur"

Tekirdağ'da 20 yıldır balıkçılık yapan İdris Şeremet de geçen yıla göre bu sene durgun bir sezon geçirdiklerini ifade etti.

Yenil yılda hamsinin balıkçının yüzünü güldürmesini beklediklerini vurgulayan Şeremet, şöyle konuştu:

"(Vira bismillah) diyerek umutlarla başlamıştık sezona. Palamut bu sene olmadı. Sonra hamsi ve çinekopa umut bağladık. Çinekop da olmadı. Hamsiden sezon başlarında umduğumuzu bulduk. Bu sene palamut, çinekop ve aman aman bir istavrit olmadı. Bundan sonra Ege'den Karadeniz'e göç edecek balıkların ağlara takılmasını bekleyeceğiz. Hamsinin kulağına kar geldiği zaman daha bereketli olur. Aman aman çok olmayacak belki ama hamsinin yeni yılda biraz fiyatları düşürebilir. İstavrit, çinekop yeni yılda el yakar. Yeni yılda balıkçılar olarak umudumuz hamsi."

Şeremet, Marmara Denizi'nde bir deniz anası türünün sebep olduğu, "kaykay" olarak adlandırılan jelimsi tabakanın oluşmasının balıkçıları olumsuz etkileyebileceğinin altını çizdi.

Kralı eleştirdi, 4 yıl hapis cezası aldı! Kralı eleştirdi, 4 yıl hapis cezası aldı!
Bilecik'te kamyonet TIR'a çarptı: 1 ölüBilecik'te kamyonet TIR'a çarptı: 1 ölü
Mehmet Akif Ersoy vefatının 83’üncü yıl dönümünde Bağcılar’da anıldıMehmet Akif Ersoy vefatının 83’üncü yıl dönümünde Bağcılar’da anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
balıkçı Hamsi İbrahim Pehlivanoğlu palamut Tekirdağ yeni yıl

En Çok Okunan Haberler

Kerkük'te askeri üsse füze saldırısı: 1 ABD'li askeri personel öldü

Kerkük'te askeri üsse füze saldırısı: 1 ABD'li askeri personel öldü

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Beşiktaş taraftarı maça damga vurdu

Beşiktaş taraftarı maça damga vurdu

Yerli otomobilin o özelliğine dikkat çekti ve... 'Yakalanamayacak bir performans'

Yerli otomobilin o özelliğine dikkat çekti ve... 'Yakalanamayacak bir performans'

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Acı olay... Eşini öyle görünce sinir krizi geçirdi

Acı olay... Eşini öyle görünce sinir krizi geçirdi

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

MHP'den çok sert açıklama!

MHP'den çok sert açıklama!

Temizlik işçisi kadın cam silerken 3. kattan aşağı düştü

Temizlik işçisi kadın cam silerken 3. kattan aşağı düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yunanistan’a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandılar

Son dakika! Somali'de bombalı saldırı: Çok sayıda ölü! Aralarında Türkler de var

Çok sayıda ölü! Aralarında Türkler de var

İnsanlık dışı olay! Anne ve babası darp edip sokağa attı

Onu bu hale anne ve babası getirdi!

Çorum'da otobüste iki genç kıza taciz iddiası!

Otobüste iki genç kıza taciz iddiası!

İstanbul'da kar sürprizi! Güne böyle uyandılar

İstanbul'da kar sürprizi! Güne böyle uyandılar

Arnavutköy'de motosiklet kazası! Başını otomobile çarptı

Böyle geldi, başını çarparak durdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.