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Tekirdağlı esnaf, Bulgar turistin yolunu gözlüyor: Biz de payımıza düşeni istiyoruz

26.03.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özellikle hafta sonları büyük bir yoğunluğun yaşandığı Edirne'ye gelen turist sayısı bir yılda büyük bir artış gösterdi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Türkiye'de en çok turist ağırlayan iller arasında Edirne, İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer aldı. Bununla birlikte, Tekirdağlı esnaf da Bulgar turistlerin kentlerine gelmelerini istiyor. Pazarcılık yapan Bülent Gülarslan, "Bizim neyimiz eksik? Buraya da gelsinler istiyoruz'' dedi.

Tekirdağlı esnaf, Bulgar turistin yolunu gözlüyor: Biz de payımıza düşeni istiyoruz

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Edirne’ye alışveriş için akın akın gelen Bulgar turist akınını Tekirdağ’a çevirmek için sınır kapılarında kenti bilgilendirici çalışma yapıyor. İlçedeki esnaflar da Bulgar akınından faydalanmak istiyor. Bulgaristanlı turistlere seslenen Süleymanpaşalı pazarcı esnafı, “Bizim neyimiz eksik? Buraya da bekliyoruz” dediler.

Pazar esnafından Nazif Selvi Bulgarların Tekirdağ'a da gelmesini arzu ettiklerini belirterek, bu konuda yetkiliklerden yardımcı olmalarını beklediklerini söyledi. Tahsin Günaydın ise, “Bulgarlar genellikle sınıra yakın yerlere gidiyorlar. Kırklareli’ne gidiyorlar, Edirne’ye gidiyorlar. Tekirdağ’a gelseler, tabi ki Tekirdağ esnafı için daha güzel olur. En azından Trakya Bölgesinde pazar genelinde esnaflar iş yapar. Edirne’ye nasıl Bulgarlar geliyor, Edirne esnafı nasıl memnun kalıyorsa, Tekirdağ esnafı da bundan faydalansın. Gelmelerini isteriz. Ekonomiye katkıları olur. Esnaf da en azından iş yapar sevinirler. Gelmelerini istiyoruz” diye konuştu.

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''NEYİMİZ EKSİK?''

Bülent Gülarslan da Tekirdağ pazarında Bulgaristanlı müşterileri beklediklerini kaydederek, "Bizim neyimiz eksik? Burada da bir potansiyel yakalansın istiyoruz. Buraya da gelsinler istiyoruz. Büyüklerimizin bu konuda ellerinden gelen neyse onu yapmasını istiyoruz. Bu vesile ile bu pazar da biraz daha hareketlenir” dedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan Tekirdağ
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