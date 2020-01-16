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  4. Tekirdağlı öğrencilere havacılığı anlattılar

Tekirdağlı öğrencilere havacılığı anlattılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 22:09 | Son Güncelleme

TÜRK Hava Yolları'nda (THY) görevli pilot, kabin görevlisi, teknisyenlerin, Tekirdağ'da öğrencilere havacılığı anlattığı seminerde konuşan kaptan pilot Serdar Can, "İnandığınız süre boyunca her şeyi yapabilirsiniz.

TÜRK Hava Yolları'nda (THY) görevli pilot, kabin görevlisi, teknisyenlerin, Tekirdağ'da öğrencilere havacılığı anlattığı seminerde konuşan kaptan pilot Serdar Can, "İnandığınız süre boyunca her şeyi yapabilirsiniz. Hiç şüphe etmeden" dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içinde havacılık sektöründe faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından olan Tüm Sivil Havacılar Derneği (TÜSHAD), Türkiye Hava Yolu Pilotları Derneği (TALPA), Hava Yolları Kabin Memurları Derneği (TASSA) ve Uçak Teknisyenleri Derneği (UTED) tarafından sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında havacılık alanındaki pilot, kabin memuru, uçak teknisyenliği gibi meslekleri öğrencilere tanıtmak, havacılık faaliyetleri ile ilgili bilgi vermek, gelişen havacılık sektörüne yönelik farkındalık oluşturmak ve öğrencilerin topluma yararlı bireyler olarak yetişmesine destek olmak amaçlarıyla Tekirdağ'da ortaokul öğrencilerine yönelik seminer gerçekleştirildi. Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen ve çeşitli okullardan 100 öğrencinin katıldığı semineri eğitmen olarak pilot Serdar Can, kabin memuru ve uçak teknisyenliğinde görev alan Umut Karagöz, Sinem Vural ve Günay Esen verdi.
Türkiye havacılık tarihinde havacılık okulunu bitirdikten sonra pilotluğa yurt dışında başlayan ilk 100 kişiden 1'i olduğunu belirten kaptan pilot Serdar Can, "Tek amacım her zaman havayla ilgili. Bir gün bir yazı okumuştum. 'Bana ağırlık merkezini gösterin ben onu uçururum'. Herhangi bir cismin uçabildiğinden bahsediyordu. Hava yüzeyi olarak tanıtıldı. Havanın kaldırma kuvvetinden faydalanarak uygulandı bu. Fakat günümüzdeki teknoloji de herhangi bir yüzey olmasına gerek yok. Kanatsızda uçabiliyor artık. Daha da ileride çok daha iyi olacak. Hikayemde eğer üniversite sınavını kazandıktan sonra bir amacım havacılıktı. Ailem izin vermiyordu. Yaşım çok küçüktü başladığımda. Ama bir şeye inanıyordum. Yapmak istiyordum. Bıkmadan usanmadan yapacağım, diyordum. Esası da işin sırrı bu. İnanacaksınız. Ben oğluma ve kızıma da söylüyorum. İnandığınız süre boyunca her şeyi yapabilirsiniz. Hiç şüphe etmeden. Bir hocam vardı. Bana dedi ki 'Bak yurt dışından böyle şeyler var'. Amerika'ya gittim, Amerika'da uçmaya başladım, 2 sene o sürdü. Bütün hepsini yaptım sonra Türkiye'ye geldim. O zaman Türk Hava Yolları yurt dışındaki pilotları istiyorlardı. Türkiye'nin ilk 100 kişisiyiz biz. Türkiye tarihindeki ilk 100 kişisinden birisiyim ben de" diye konuştu.
Kabin memurluğu mesleğinin tanıtımını yapan Sinem Vural da "Hayalini kurduğum bir meslekti. Her zaman bana sorarlardı; 'Ne olmak istersin' diye. Ben de havacı olmak isterdim. Belki kaptanımız gibi bir kaptan olamadım ama en azından bu sektörde yer alıyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Yabancı bir dil istiyorlar. Çünkü farklı ülkelere gidiyoruz. Farklı kültürleri görüyoruz ve onların kültürlerini bilmek istiyoruz" dedi.
Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ise Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öğrencileri hayata en iyi şekilde hazırlamanın gayreti içinde olduklarını söyledi. Ulusan, "Onların meslek seçimlerinde de doğru rehberlik, doğru yönlendirme bizim yapmış olduğumuz çalışmalardan bir tanesi. Gerekse eğitsel rehberlik gerekse mesleki rehberlik öğretmen arkadaşlarımızın ve okulumuzun yaptığı çalışmalardan bir tanesi. Bu anlamda öğrencilerimizin belki de en merak ettiği havacılık sektörü ile ilgili birbirinden farklı alanlarda çalışan isimlerle çalışacak öğrencilerimiz. Hem onlar için hem de bizler için oldukça anlamlı bir gün. Çünkü dediğimi gibi çok merak ettikleri ve sorularının cevabını bulma imkanına sahip olacaklar" diye konuştu.

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