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Tekirdağlı öğretmeninin genç yaşta ölümü yasa boğdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 15:57 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde ücretli öğretmenlik yapan Atilla Kıyak, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.Yaklaşık 10 yıldır Milli Eğitim bünyesinde ücretli öğretmenlik görevini yürüten 34 yaşındaki Atilla Kıyak, oturduğu Çimendere Mahallesi’nde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Tekirdağlı öğretmeninin genç yaşta ölümü yasa boğdu

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde ücretli öğretmenlik yapan Atilla Kıyak, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Yaklaşık 10 yıldır Milli Eğitim bünyesinde ücretli öğretmenlik görevini yürüten 34 yaşındaki Atilla Kıyak, oturduğu Çimendere Mahallesi’nde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Genç öğretmenin ölümü, ailesi, yakınları, mahalle sakinleri ve eğitim camiasını yasa boğdu.
Malkara Özel Eğitim Uygulama Merkezi okulunda görev yaparken hayatını kaybeden Atilla öğretmenin cenazesi, çok sayıda kişinin katılımıyla, geçtiğimiz gün ikindi namazının ardından Çimendere Mahallesi’nde gözyaşları arasında toprağa verildi.
Atilla öğretmenin ölümünden büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Malkara Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Emin Hamamcıoğlu, "Atilla arkadaşımız; dürüst, dost canlısı, işine sadık, işine severek yapan, öğrencilerine ve ailesine bağlı birisiydi. Genç yaşta onu kaybetmemiz, bizi derinden üzdü. Mekanı cennet olsun" diye konuştu.

Tekirdağlı öğretmeninin genç yaşta ölümü yasa boğdu

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