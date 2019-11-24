HABER

Tekirdağlı üreticiler zeytin hasadı heyecanı yaşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 11:34 | Son Güncelleme

Üzüm ve kiraz yetiştiriciliğinin de önemli ilçelerinden Şarköy'de, zeytin hasadı sürüyor - Üretici Vedat Aydın: - "Çok emek isteyen bir iş. Sabah 06.30'da kalkıp hazırlanıp tarlaya geliyoruz. Gün boyunca toplanan zeytinleri eve gidince kalitesine göre boyluyoruz. Yağlık ve sofralık zeytin şeklinde de ayırıyoruz"

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - "Trakya'nın incisi" olarak adlandırılan Tekirdağ'da zeytin hasadı heyecanı yaşanıyor.

Üreticilerin mart ayında ağaçların budanmasıyla başlayan mesaisi, tarlaların sürülmesi ve ağaçların ilaçlanmasıyla devam etti.

Sabahın ilk ışıklarıyla işçiler tarafından zeytin ağaçlarını kırmadan, titizlikle toplanmaya başlanan zeytinler, sandıklara yerleştirildikten sonra nakil için hazır hale getiriliyor.

Gün boyunca toplanan zeytinler daha sonra araçlara yüklenerek, evlerde elekten geçirilip kalitesine göre ayrılıyor. Daha sonra fabrikalara götürülen ürünlerden bazıları sofralık olarak ayrılırken bir kısmı da yıkama, kırma, pres işlemlerini gördükten sonra suyu ve yağı birbirinden ayrıştırılarak zeytinyağına dönüştürülüyor.

- 41 bin dekarda zeytin yetiştiriliyor

Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tekirdağ'ın önemli bir tarım kenti olduğunu söyledi.

Tekirdağ'da daha çok Şarköy ilçesinde zeytin üretimi yapıldığını anlatan Öcal, şunları belirtti:

"İlimizde 41 bin dekar alanda zeytin yetiştiriciliği yapılıyor. Bu yıl zeytin üretimimizin 14 bin 500 ton civarında olmasını bekliyoruz. Hasadımız güzel başladı ve 2 hafta daha devam etmesi bekleniyor. İlimizde bir zeytin ağacından yaklaşık 14 kilogram civarında verim oluyor. Çiftçilerimiz için hasat keyifli geçiyor. Hasat edilen zeytinler sofralık ve yağlık olarak ayrılıyor. Zeytinler daha sonra fabrikalarda işlemlerden geçtikten sonra farklı illere gönderiliyor."

Üretici Vedat Aydın, bu yıl yağışların az olmasının verimi olumsuz etkilediğini ifade etti.

Aydın, bölgede uzun yıllardır zeytincilik yaptığını belirterek, "Biz de ailemizden gördük ve zeytin üreticiliği yapmaya devam ettik. Bölgemiz zeytin üreticiliği için uygun bir konumda. Burada üreticilerin en büyük sıkıntısı zeytin sineği zararlısı. Sürekli ilaçlamalar yapıyoruz ama bunlar da maddi yönden bizi zorluyor. Bu konuda bilimsel bir destek alamıyoruz. Üniversitemizin bu konuda bilimsel çalışma yapmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Şarköy'deki ürünlerin Türkiye'nin her tarafına yağ ve zeytin olarak gönderildiğini ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Bu işin mesaisi sürekli devam ediyor. Çok emek isteyen bir iş. Sabah 06.30'da kalkıp hazırlanıp tarlaya geliyoruz. Gün boyunca toplanan zeytinleri eve gidince de kalitesine göre boyluyoruz. Yağlık ve sofralık zeytin şeklinde de ayırıyoruz. Gece yatana kadar mesaimiz devam ediyor. Ürünü bekletemiyoruz, mecburen bir an önce elimizden çıkarmaya çalışıyoruz. Burada hasat bittikten sonra biraz dinleneceğiz ve işçiliğimiz tekrar başlayacak. 2 ay bir ara vereceğiz ondan sonra mart ayında yine tarlalara girmeye başlayacağız. Budamayla başlayacağız, sonra tarlanın sürülmesi, ağaçların çiçek açmasıyla her aşamada ilaçlamalarımız başlıyor."

Üreticilerden Gülşen Ateş de sabahın erken saatlerinde zeytin tarlalarında hasat heyecanı yaşandığını dile getirdi.

Ateş, herkesin severek eğlenceli bir şekilde hasat yaptığını belirterek, "Bazı işçiler zeytinleri silkeliyor, bazıları dalından topluyor, bazıları yerden topluyor. Akşama kadar ne kadar ürün çıkarsa kasalara yerleştirip dönüyoruz. Akşam da zeytinleri elekte eliyoruz 1,2,3 numara diye. Seçtiklerimizi Marmarabirliğe veriyoruz, geri kalan ince zeytinleri de zeytinyağı yapıyoruz. Diğer yıllarda bir ağaçtan 5-6 kasa zeytin çıkıyordu. Bu yıl yağışların az olması nedeniyle verim daha düşük oldu." dedi.

PARTNERGece kulübünde iki öğrenci öğretmene aynı anda tecavüz etti!Gece kulübünde iki öğrenci öğretmene aynı anda tecavüz etti!
Paris’te binlerce kişi kadına şiddete karşı yürüdüParis’te binlerce kişi kadına şiddete karşı yürüdü
Eski kocasının satırlı saldırısına uğrayan kadın verdiği yaşam savaşını kaybettiEski kocasının satırlı saldırısına uğrayan kadın verdiği yaşam savaşını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hasat Tekirdağ zeytin

En Çok Okunan Haberler

Ezhel'in sevgilisinden tepki çeken yatak pozu!

Ezhel'in sevgilisinden tepki çeken yatak pozu!

İstanbul'da korkunç olay! Uyuyan kocasını balta ile öldürdü

İstanbul'da korkunç olay! Uyuyan kocasını balta ile öldürdü

TRT muhabiri gözyaşları içinde okudu: Hayatımın en zor konuşmasıydı

TRT muhabiri gözyaşları içinde okudu: Hayatımın en zor konuşmasıydı

Rahmi Turan, Türkiye gündemini sarsan yazının hikayesini anlattı

Rahmi Turan, Türkiye gündemini sarsan yazının hikayesini anlattı

Araç sahipleri için güzel haber! İndirim geliyor

Araç sahipleri için güzel haber! İndirim geliyor

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da korku dolu anlar! Güvenlik kamerası anbean kaydetti

İstanbul'da korku dolu anlar! Güvenlik kamerası anbean kaydetti

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

Ege'de peş peşe deprem!

Ege'de peş peşe deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sarıyer'de zincirleme kaza! 8 araç birbirine girdi

Sarıyer'de zincirleme kaza! 8 araç birbirine girdi

James Gustaf Edward Le Mesurier'in Büyükada'dan ayrılma anı ortaya çıktı

Le Mesurier'in Büyükada'dan ayrılma anı ortaya çıktı

Bakan Selçuk ve öğretmenler Ata'nın huzurunda

24 Kasım Türkiye genelinde kutlandı

Adana'da berber çırağına cinsel ilişki teklifi iddiası

Adana'da berber çırağına cinsel ilişki teklifi iddiası

Yargıtay'dan emsal olacak karar! Gürültü yapanlara 2 yıl hapis

Emsal olacak karar: 2 yıla kadar hapis

'Triger kayışı' dehşetinde şaşkına çeviren gelişme

'Triger kayışı' dehşetinde şaşkına çeviren gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.