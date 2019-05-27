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Tekirdağlılar'ı bir asırdır sahura kaldıran aile

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 11:40 | Son Güncelleme

Sirkeci ailesi, bir asrı geçkin zamandır ramazan aylarında Tekirdağlıları sahura kaldırmaya devam ediyor - Sirkeci ailesinin yeni nesil temsilcilerinden Hasan Sirkeci'ye zaman zaman 3 yaşındaki oğlu Said Ensar ve 7 yaşındaki yeğeni Görkem'de eşlik ediyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Bulgaristan göçmeni aile, bir asrı geçkin zamandır ramazan aylarında Tekirdağlılar'ı sahura kaldırıyor.

Bulgaristan'dan 1885 yılında Tekirdağ'a göç eden Sirkeci ailesi, burada müzisyenlikle geçimlerini sağlarken ramazan ayında da Tekirdağlıları sahura kaldırmaya başladı.

Bir asrı geçen zaman içinde babadan oğluna devrolunan bu geleneği Hasan ve Murat Sirkeci kardeşler sürdürüyor.

Karacakılavuz Mahallesi'nin 20 yıldır davulculuğunu yapan Sirkeci kardeşler, mahalle sakinlerini manilerle sahura davet ediyor.

Hasan Sirkeci bazı geceler yanına 3 yaşındaki Said Ensar ve kardeşinin oğlu 7 yaşındaki Görkem Sirkeci'yi de alıyor.

Minik davulcular boylarına göre yaptırılmış davulları takarak sokakları arşınlayıp dede mirası geleneklerine sahip çıkıyor.

Hasan Sirkeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dedelerinden kendilerine yadigar kalan ramazan davulculuğu geleneğini sürdürdüklerini söyledi.

Dedesinin Bulgaristan'dan Tekirdağ'a gelmesiyle başladıkları ramazan ayının sahur davulculuğu görevini nesillerdir layıkıyla sürdürdüklerini anlatan Sirkeci, ailelerinin küçük temsilcilerinin de zaman zaman kendilerine katıldıklarını belirtti.

Önemli ata mirasını yerine getirmenin ve çocuklarına da öğretmelerinin mutluluğunu yaşadığını anlatan Hasan Sirkeci, şunları kaydetti:

"Oğlum davul çalmayı çok istiyordu ve meraklıydı. O da bize katılarak gece sahurda davul çalmaya başladı. Gece sokak sokak gezip, vatandaşlarımızı sahura kaldırıyoruz. İnşallah oğlumun da dedelerimizden bize kalan örf ve adetlerimizi sonuna kadar devam ettireceğini düşünüyorum."

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Anahtar Kelimeler:
davul gelenek Minik Tekirdağ

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