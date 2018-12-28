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Tekken 7, Nintendo Switch yolunda

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.12.2018 11:28 | Son Güncelleme

PC, PlayStation 4 ve Xbox One için 2 Haziran 2017’de raflardaki yerini alan Tekken 7, şimdi de Nintendo Switch yolunda. İşte konu hakkındaki detaylar.

Tekken 7, Nintendo Switch yolunda

Bilindiği üzere Nintendo yeni nesil konsolu Switch’i geçtiğimiz sene Mart ayında satışa sunmuştu. Nintendo Switch, PlayStation 4 ve Xbox One’dan yaklaşık olarak 4 sene sonra çıkmış olmasına karşın, o kadar da güçlü bir konsol değil. Çünkü Nintendo Switch, bir ev konsolundan ziyade taşınabilir bir konsol.

Basit bir tabirle tableti konsol formatına sokan Nintendo, yenilikçi hamleleriyle oyun severlerin dikkatini çekmeyi de başarmıştı.
Switch her ne kadar başarılı bir konsol olsa da güç bakımından PS4 ve Xbox One’ın gerisinde kalması nedeniyle o kadar geniş bir oyun kütüphanesine sahip değil. Genel olarak Switch’te yer alan yapımlar indie tarzındaki oyunlar.

Özellikle son dönemde çıkan ya da duyurulan AAA tarzındaki hiç bir oyun Switch’e gelmedi. En büyük sürpriz ise NetherRealm’in Mortal Kombat 11’ı Switch’e çıkaracağını duyurması olmuştu.

Bu duyurunun ardından bir sürpriz de Namco Bandai’den geldi. Namco Bandai’nin önemli isimlerinden biri olan Katsuhiro Harada, 2017’de PS4, Xbox One ve PC için çıkan Tekken 7’nin Switch için de gelebileceğini açıkladı.

Harada, Tekken 7’nin Nintendo Switch’te boy göstermesi için oyunculardan mesaj beklediklerini belirtti. Yani oyuncular Namco Bandai’ye seslerini duyurabilirlerse, Tekken 7 Nintendo Switch’e gelebilir.

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Anahtar Kelimeler:
PlayStation oyun

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