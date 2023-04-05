'Teklifini geri çevirince, uygunsuz görüntülerimi...' Kayınbiraderini vurup başında beklemişti! İfadesinde yasak ilişkiyi kabul etti, her şeyi anlattı

Şanlıurfa’da sokak ortasında yaşanan cinayet kan dondurdu. Kocasının kardeşi Ferdi B.’yi (41) bir süre kovalayan 33 yaşındaki Hülya B., yaşanan boğuşma sonrası kayınbiraderini silahla vurarak öldürdü. Herkesin gözü önünde yaşanan cinayet kameralara da yansırken, kayınbiraderinin cansız bedenin başında bekleyen Hülya B. "Beni kirletti, şantaj yaptı!" diye bağırdı. Polisin gelmesiyle teslim olan kadının emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı.

"KAYINBİRADERİMLE İLİŞKİMİZİ KOCAM ÖĞRENDİ"

Kayınbiraderiyle bir süre ilişki yaşadığını anlatan Hülya B., "Eşim İsmail B., işe gittikten sonra kayınbiraderim yardım etme bahanesiyle sık sık yanıma gelmeye başladı. Bana ilgi gösteren kayınbiraderimle duygusal bir yakınlaşmanın ardından ilişki yaşamaya başladık. Ama daha sonra bu ilişkimizi kocam öğrendi. İlişkimizin ortaya çıkması üzerine İsmail ve Ferdi arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada her ikisi de yaralandı. Kardeşler vücutlarının çeşitli yerlerinden hafif yaralandı. Ben ilk olarak kayınbiraderimle İzmir’e gittim. Bir süre sonra İzmir’de aramızda tartışma çıkınca, özlediğim eşim ve çocuklarıma geri döndüm ve olaylardan uzak kalmak için Diyarbakır’a yerleştik" dedi.

"BİRLİKTE OLMAMIZ İÇİN SÜREKLİ TELEFONLA RAHATSIZ EDİYORDU"

Hülya B., son günlerde diş teknisyeni olan kayınbiraderinin telefonla tacizine maruz kaldığını öne sürerek, "Kayınbiraderim onunla birlikte olmam için sürekli telefonla rahatsız ediyordu. Israrcı teklifini geri çevirince bu kez, birlikte yaşadığımız dönemlere ait uygunsuz görüntülerimi, sosyal medya hesabından paylaşma tehdidinde bulunmaya başladı. Bunun üzerine evde, kocama ait ruhsatsız tabancayı alarak Şanlıurfa’ya geldim.

"KOVALADIM VURDUM! NAMUSUM İÇİN YAPTIM"

Paşabağı Mahallesi’nde evden çıkan kayınbiraderimi tabancayla kovaladım ve sonra vurdum. Namusum için yaptım ve pişman değilim" ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLAR BABAYLA KALDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hülya B., nöbetçi hakimlik tarafından ’Tasarlayarak adam öldürmek’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın ardından, anneleri tutuklanan 3 çocuk, Diyarbakır’da yaşayan babalarıyla kaldı.

(İHA-DHA)

