Tekman'da seçime yapılan itiraz sonucu değiştirmedi

Erzurum'da, HDP adayı Müzahit Karakuş'un kazandığı Tekman Belediye Başkanlığı seçimlerine yapılan itirazlar sonucu değiştirmedi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre HDP'nin 5176, AK Parti'nin 4959, CHP'nin 276 ve Saadet Partisi'nin 254 oy aldığı Tekman ilçesindeki seçim sonuçlarına AK Parti ve HDP itirazda bulundu.

AK Parti'nin tüm sandıkların yeniden sayılması, HDP'nin ise geçersiz oyların tekrar sayılması amacıyla İlçe Seçim Kuruluna yaptığı itirazın kurul tarafından kabul edilmesiyle oylar yeniden sayıldı.

Bazı sandıklarda oyların tamamı, bazılarında ise geçersiz oyların sayılması sonucu HDP'nin 5187, AK Parti'nin 4974, CHP'nin 275 ve Saadet Partisi'nin 255 oy aldığı anlaşıldı.

Buna göre yeniden sayım sonrası AK Parti'nin oyu 15, HDP'nin oyu ise 11 artarken, iki parti arasındaki fark 217'den 213'e düştü.

Tekman Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Mustafa Ergin ile yarışan HDP adayı Müzahit Karakuş kazanmıştı.

