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Tekme tokat dövüp dereye attılar

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2019 23:53 | Son Güncelleme

İstanbul Zeytinburnu’nda kimliği belirsiz kişilerce darp edilerek dereye atılan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.Olay, Zeytinburnu ilçesine bağlı Çırpıcı Parkında meydana geldi.

Tekme tokat dövüp dereye attılar

İstanbul Zeytinburnu’nda kimliği belirsiz kişilerce darp edilerek dereye atılan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, Zeytinburnu ilçesine bağlı Çırpıcı Parkında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği tespit edilemeyen kişi veya kişiler ile Afganistan uyruklu Nurdan Metodni isimli şahıs arasında tartışma çıktı. Bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya döndü. Olayda, kimliği tespit edilemeyen kişi veya kişiler Metodni’yi döverek Çırpıcı Deresi’ne attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan Metodni, hastaneye kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

Tekme tokat dövüp dereye attılar

Tekme tokat dövüp dereye attılar

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