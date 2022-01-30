HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tekme ve yumruklar havada uçuştu! D-100 karayolu ringe döndü

Tekme ve yumruklar havada uçuştu! D-100 karayolu ringe döndü

30.01.2022 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Maltepe’de D-100 karayolunda otomobil sürücüleri arasında yol verme tartışmasında tekme tokat kavga çıktı. Akan trafikte D-100 karayolu ringe dönüşürken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tekme ve yumruklar havada uçuştu! D-100 karayolu ringe döndü

Olay, akşam saatlerinde Maltepe’de D-100 karayolu Kadıköy istikameti Zümrütevler mevkiinde yaşandı.

TEKME TOKAT BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR

Trafikte seyir halindeki iki otomobil sürücüsü araçlarıyla birbirlerini sıkıştırdı. Bunun üzerine araçlarından inen sürücüler, sözlü olarak tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kısa sürede otomobillerde bulunan iki grup arasında tekme tokat kavgaya dönüştü.

1

YOLDA BULDUKLARI TAŞLARI BİRBİRLERİNE SAVURDULAR

Kavga sonucu D-100 karayolu ringe dönüşürken, sürücüler yolda buldukları taşları birbirine savurdu.

2

Trafikte hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan yol verme kavgası, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)

3

4

5

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Herkes metaverse'ü konuşuyor! Bir açıklama da Apple CEO'su Tim Cook'tan geldiHerkes metaverse'ü konuşuyor! Bir açıklama da Apple CEO'su Tim Cook'tan geldi
Protestolar büyüyor! Başbakan Trudeau ve ailesi gizli bir yere götürüldüProtestolar büyüyor! Başbakan Trudeau ve ailesi gizli bir yere götürüldü
Yangın çıkan apartmanda mahsur kaldılarYangın çıkan apartmanda mahsur kaldılar
Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika Galatasaray haberleri: Bu kadar olmaz! Amatör küme ekibi Feriköy Spor, Galatasaray'a maç davetinde bulundu

Son dakika Galatasaray haberleri: Bu kadar olmaz! Amatör küme ekibi Feriköy Spor, Galatasaray'a maç davetinde bulundu

Esra Erol'un tavrı tepki çekti! Bergüzar Korel'den paylaşım

Esra Erol'un tavrı tepki çekti! Bergüzar Korel'den paylaşım

Sahneye çıkan çocuk Kılıçdaroğlu için "hain" dedi, olay oldu

Sahneye çıkan çocuk Kılıçdaroğlu için "hain" dedi, olay oldu

3'lü ilişki cinayetle bitti! Cinsel organını kesip öldürdü

3'lü ilişki cinayetle bitti! Cinsel organını kesip öldürdü

21.00'i işaret eden Kılıçdaroğlu'ndan yeni video

21.00'i işaret eden Kılıçdaroğlu'ndan yeni video

Gece tartıştığı annesini iterek düşürdü, sabah cansız bedenini buldu

Gece tartıştığı annesini iterek düşürdü, sabah cansız bedenini buldu

İlginizi Çekebilir

Saç gürleştirme tüyoları! Bu ürünler...

Saç gürleştirme tüyoları! Bu ürünler...

İstismar mağdurundan şok sözler! "Ölümle tehdit ettiği için..."

İstismar mağdurundan şok sözler! "Ölümle tehdit ettiği için..."

Notlarını sesli almak isteyenlere tavsiyeler

Notlarını sesli almak isteyenlere tavsiyeler

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde zanlıların ilk ifadeleri ortaya çıktı

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde zanlıların ilk ifadeleri ortaya çıktı

Ebrar'ı kaçırıp dövdüler; o anları kayda alıp tehdit ettiler

Ebrar'ı kaçırıp dövdüler; o anları kayda alıp tehdit ettiler

Kayınpederi tarafından katledilmişti! Vahşetin nedeni ortaya çıktı

Kayınpederi tarafından katledilmişti! Vahşetin nedeni ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.