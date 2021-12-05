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  4. Tekme ve yumruklarla saldırdılar! AVM savaş alanına döndü

Tekme ve yumruklarla saldırdılar! AVM savaş alanına döndü

05.12.2021 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'daki bir AVM'de kavga çıktı. Anlaşmazlık yaşayan 2 grup, masa ve sandalyelerle birbirlerine saldırdı. Savaş alanına dönen AVM'de meydana gelen kavga, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde D100 Karayolu Paşaköy mevkiinde bulunan AVM’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışveriş merkezinde bulunan alkollü bir mekanda müşteriler ile işyeri sahibi arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın ardından AVM’den ayrılan müşteriler daha kalabalık şekilde geri geldi.

TEKME VE YUMRUKLARLA SALDIRDILAR

Polis ekiplerinin de bulunduğu alanda işyeri sahibi ile bir süre konuşan grup, daha sonra tekme ve yumruklarla şahsa saldırdı. Alışveriş merkezinde bulunan sandalye ve masalarla birbirlerini darp eden grubu polis ekipleri güçlükle ayırdı. Savaş alanına dönen alışveriş merkezindeki kavga anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Görüntülerde alışveriş merkezine kalabalık şekilde gelen grubun masada oturan işyeri sahibi ile bir süre konuştuktan sonra tekme ve yumruklarla saldırdığı ve polis ekiplerinin olaya müdahale ettiği anlar yer aldı.

İHA

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Bolu
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