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Tekmeli tokatlı saldırdılar... Birbirlerini feci şekilde darp ettiler! O kavgada bir kız öğrenci baygınlık geçirdi

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
30.10.2024 16:45
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Öğrenciler arasında kavga çıktı. Okul çıkışında birbirine giren öğrencilerin yumruklu, tekmeli kavgası esnasında darp ettikleri bir öğrenci bayıldı.

Tekmeli tokatlı saldırdılar... Birbirlerini feci şekilde darp ettiler! O kavgada bir kız öğrenci baygınlık geçirdi

Olay, önceki gün Eyüpsultan Alibeyköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kız meslek lisesi öğrencileri arasında birbirlerini okul idaresine şikayet ettikleri iddiasıyla tartışma çıktı.

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DAPR SONUCU BAYILDI

Öğrenciler arasında yaşanan tartışma okul çıkışı bir anda şiddetlenerek kavgaya dönüştü. Yumruk ve tekmelerin havada uçtuğu kavga esnasında öğrencilerden biri darp sonucu bayıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan öğrenci S.E., daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Kız öğrenciler arasında yaşanan yumruk ve tekmelerin havada uçtuğu o anlar başka bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olayla ilgili ekiplerin incelemesi sürüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Eyüpsultan kavga lise
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