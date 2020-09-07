Tekne arıza yapınca faciadan dönüldü, 2 organizatör gözaltına alındı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde bindikleri teknenin arıza yapması sonucu sahile çıkan 194 düzensiz göçmen faciadan döndü. Teknenin kaptanı ve organizatör olduğu belirlenen 2 Türk gözaltına alındı.

Olay, Kumluca ilçesi Adrasan Mahallesi’nde gece meydana geldi. Kıyıya bir teknenin yanaştığı, tekneden inen bazı şahısların ormanlık alana gittikleri bilgisinin alınması üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Göçmen Kaçakçılığı İnsan Ticareti Mücadele Şube Müdürlüğü, Adrasan Jandarma Karakol Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Tekneden kaçarak ormanlık alanda saklanmaya çalışan 2’si Mısır, 4’ü İran, 10’u Somali, 177’si Afganistan ve 1’i Suriye uyruklu olmak üzere toplam 194 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca teknede bulunan 2 Türkün kaptanlık ve organizatörlük yaptıkları tespit edildi. Düzensiz göçmenlerin yapılan mülakatlarında, İtalya’ya gitmek üzere söz konusu tekneye Antalya civarında bindikleri, denizde bir süre gittikten sonra teknenin arıza yaptığı söylenerek sahile yaklaştıkları bilgisine ulaşıldı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerin tamamlanmasını müteakip sınır dışı edilmek üzere Antalya İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne teslim edilecek. Tekneye el konulurken, kaptanlık yaptıkları tespit edilen 2 Türk ise göçmen kaçakçılığı organizatörlüğü suçundan gözaltına alındı.



