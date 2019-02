Tekne değil adeta villa: Fiyatı tam 50 milyon lira

Fuar öncesi Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Via Fuarcılık Fuarlar Direktörü Dilek Günaydın, "Geçen sene yaklaşık olarak 100 tekne ağırlamıştık. Bu sene karada ve denizde olmak üzere 150'den fazla teknemiz var. 50 bin liradan 50 milyon liraya, 5 metreden 50 metreye kadar tekne sergiliyoruz. Bu fuarın diğer fuarlardan farkı Türkiye'de bir kara fuarında katamaran sergiliyoruz. Dünyada ilk defa deniz ve kara fuarı birlikte organize ediliyor. 25 metreye kadar olan tekneler karada, 25 metreden büyük tekneler denizde sergileniyor. Burada her zevke ve her bütçeye uygun tekne var. Motor yatlar, katamaranlar, yelkenli tekneler, süper yatlar, sürat tekneleri, deniz aksesuarları, deniz oyuncaklarını fuarımızda bulabilirsiniz. Sadece tekne de değil son teknoloji ekipman ve aksesuarlar bu fuarda sizleri bekliyor olacak" dedi.

FİYATI DUDAK UÇUKLATIYOR

Fiyatı dudak uçuklatan ve Türk yapımı olan fuarın en pahalı teknesi Serenitas alıcısını bekliyor. Villayı anımsatan görüntüsüyle dikkat çeken teknenin fiyatı ise tam 50 milyon lira.