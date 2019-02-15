Tekne değil adeta villa: Fiyatı tam 50 milyon lira

Sinem ERYILMAZ - Ömer HASAR / İSTANBUL,(DHA) - Deniz tutkunlarının merakla beklediği ve dünyanın en önemli tekne fuarlarından biri olarak gösterilen Boat Show Tuzla yarın kapılarını açıyor. Fuarın en pahalısı Türk yapımı olan Serenitas 50 milyon liradan alıcısını bekliyor.

Türkiye'de son yıllarda özellikle savunma sanayi alanında gelişme kaydeden denizcilik sektörü, özel sektörün de hareketlenmesine neden oldu. Yat üretimi konusunda da dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alan Türkiye, bu başarısını denizcilik fuarlarıyla taçlandırıyor.

Bu yıl ikincisi düzenlenecek Boat Show Tuzla Kara Fuarı ile denizcilik sektörünün kalbi Viaport Marina’da kurulan en büyük geçici mega yapısında atacak. 500'e yakın firmanın katılım sağlayacağı, 75 bine yakın ziyaretçinin gelmesi beklenen fuar 16-25 Şubat tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

Sektörün lider markalarının, en önemli yerli üreticileri ile dünya devi yabancı markaların katıldığı Boat Show Tuzla Kara Fuarı’nda bu yıl fiyatları 50 bin lira ile 50 milyon lira arasında değişen 150'den fazla tekne sergilenecek. Teknelerin toplam değeri ise 1 milyon lira.