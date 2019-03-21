Tekne faciası davasında 15 yıla kadar hapis istemi

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) BEYLİKDÜZÜ'nde denize açıldıktan sonra alabora olan ve 2 kişinin öldüğü tekne faciasına ilişkin açılan davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık Yılmaz Badur'un "Taksirle iki kişinin ölümüne sebebiyet vermek" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi. Tekne faciasında vefat eden Hüseyin Karaman'ın kardeşi Ziynet İmir olay tarihinde hava şartlarının kötü olduğunu söyleyerek, "Küçücük bir tekneyle, kendisi (sanık) balıkçı kıyafeti giyerek, yanında çalışan ağabeyim Hüseyin Karaman ve İlyas Bostancı'nın hiçbir önlem alınmadan işe çıkmasına izin verdi. Ağabeyimin ölümüne sebebiyet verdiği için ben en kısa zamanda Yılmaz Badur'un tutuklanmasını istiyorum. Adalet yerini bulsun" dedi.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Yılmaz Badur ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaaya göre 9 Aralık 2016 tarihinde meydana gelen olay şöyle oldu: Ambarlı Limanı açıklarında saat 05.30 sıralarında bir tekne suya gömüldü. Teknede bulunan İlyas Bostancı ve Hüseyin Karaman hayatını kaybetti. İlyas Bostancı olay günü, Hüseyin Karaman'ın ise olaydan bir ay sonra cesedi bulundu. Sanık ise olayda sağ kurtuldu. Bununla ilgili yapılan soruşturma sırasında Hüseyin Karaman'ın yakınları, Hüseyin ve İlyas'ın sanığın yanında çalıştıklarını, olay günü de yine sanık birlikte avlanmak için tekne ile açıldıklarında kazanın meydana geldiğini, gerekli tedbirler alınmadığından dolayı kazanını meydana geldiğini belirterek sanıktan şikayetçi oldu. Sanık ise ölenlerin daha önce kendisinin yanında çalıştığını ancak kaza geçiren teknenin kendisine ait olmadığını söyleyerek suçlamaları reddetti. Eski ifadesinde "Tekne ortak kiralandı" şeklindeki beyanına ilişkin de "Neden o şekilde bir ifade oraya yazıldığını bilemiyorum" dedi. Soruşturma aşamasında alınan bilirkişi raporunda teknenin sahibinin sanık olarak kabul edilmesi halinde sanığın asli, ölenlerin ise tali kusurlu olduklarının mütalaa edildiği kaydedildi.