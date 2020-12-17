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Tekne faciası için kaptana istenen ceza belli oldu

17.12.2020 16:13 | Son Güncelleme:
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Tekne faciası için kaptana istenen ceza belli oldu

İzmir’de 2 Ağustos 2020’de 5 kişinin yaşamını yitirdiği tekne faciasına ilişkin hazırlanan iddianamede, batan teknenin kaptanı Adem Demir’in asli kusurlu olduğu ifade edilerek ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 22.5 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması istendi.İzmir’in Foça ilçesinde Kumburnu mevki’inden 2 Ağustos 2020’de denize açılan ve içinde 10 kişinin bulunduğu “Egemm” isimli tekne, Atatürk Adası yakınlarında rüzgarın da etkisiyle alabora olup, battı.

İzmir’de 2 Ağustos 2020’de 5 kişinin yaşamını yitirdiği tekne faciasına ilişkin hazırlanan iddianamede, batan teknenin kaptanı Adem Demir’in asli kusurlu olduğu ifade edilerek ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 22.5 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması istendi.
İzmir’in Foça ilçesinde Kumburnu mevki’inden 2 Ağustos 2020’de denize açılan ve içinde 10 kişinin bulunduğu “Egemm” isimli tekne, Atatürk Adası yakınlarında rüzgarın da etkisiyle alabora olup, battı. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, Kaan Niyazi Özerman (19), Kardelen Coşkun (17), Sude Naz Solak (14), Mustafa Güzel (29) ve teknenin sahibi kaptan Adem Demir’i kurtardı. Şennur Avcı (41) ile Sermin Özerman (38), kızı Elif Naz Özerman (15) ve oğlu Çınar Ege Göksoy’un (8) ise cansız bedenlerine ulaşıldı. Kaybolan Sarp Göksoy’un (9) ise teknenin batığının bulunduğu Atatürk Adası’nın doğusunda, Foça sahiline yakın bir yerde 23 gün sonra cansız bedeni bulundu.
5 kişinin öldüğü tekne faciası ile ilgili soruşturma tamamlanırken, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Karşıyaka 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, olayla ilgili bilirkişi raporu da yer aldı. Bilirkişi raporunda teknenin yolcu kapasitesinin en fazla 5 kişi olduğu belirtilirken, 10 kişiyle denize açıldığı için alabora olma riskinin çok yüksek olduğunun altı çizilerek, kaptan Adem Demir’in “asli kusurlu” olduğu ifade edildi.
Kaptan Adem Demir’in, teknedekilerin çoğunun çocuk olduğu için sayıyı önemsemediğini, denize açılmadan önce de alkol aldığını, ancak sarhoş olmadığını belirttiği savunması da iddianamede yer aldı.
İddianamede; tekneye kapasitesinden fazla yolcu alması ve alkollü olması nedeniyle bilirkişi raporunda asli kusurlu olduğu belirtilen Demir’in, “Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 22.5 yıl hapis istemiyle cezalandırılması istendi.

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