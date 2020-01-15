Tekne faciasında gözaltına alınan şüpheliler adliyede

Tolga TAHÇI/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan ve 8'i çocuk 11 göçmenin hayatını kaybettiği facianın ardından başlatılan soruşturmada, gözaltına alınan 1'i Suriye vatandaşı 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, geçen Cumartesi saat 20.00 sıralarında Yalı Mahallesi Ardıç Koyu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Almanya'ya gitme hayali kuran, birbirleriyle akraba olan 19 Suriyeli göçmenin bulunduğu fiber tekne koydan çıktı ve bir süre sonra henüz bilinmeyen nedenle alabora oldu. Denize düşen kaçakların yardım çığlıklarını duyanlar durumu sağlık, jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri, denizde bulunan göçmenlere müdahale etti. Ekiplerin yaptığı çalışmada 8'i çocuk, 1'i hamile 11 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, kurtarılan 8 kişi ise sağlık ekiplerince Çeşme Alpen Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatlarını kaybedenlerin cenazeleri ise İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsinin ardından defnedildi.

AYNI GÜN GÖZALTINA ALINDILAR

Suriye uyruklu 11 göçmenin hayatını kaybettiği facianın ardından, KOM Grup Amirliği , GİM Şube Müdürlüğü, Çeşme GİM Grup Amirliği, Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü , Çeşme Jandarma Komutanlığı , Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, teknenin kaptanlığını yapan O.K. (42), başta olmak üzere Y.Ç. (29), Ö.K. (50), F.T. (52), M.A. (39) ve A.G. (45) olay günü gözaltına alındı. İşlemlerin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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