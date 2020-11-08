HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tekne faciasında kurtuluş

Tekne faciasında kurtuluş

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2020 20:43 | Son Güncelleme

Edirne’nin Enez ilçesinde teknelerinin batması sonucu denizde kaybolan 3 kişiden biri saatler sonra bulundu, diğer kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.Enez sahilinden balık tutmak için denize açılan 4 kişinin içinde bulunduğu tekne, henüz bilinmeyen bir sebeple battı.

Edirne’nin Enez ilçesinde teknelerinin batması sonucu denizde kaybolan 3 kişiden biri saatler sonra bulundu, diğer kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Enez sahilinden balık tutmak için denize açılan 4 kişinin içinde bulunduğu tekne, henüz bilinmeyen bir sebeple battı. Teknede bulunanlar denize düşerken, 4 kişiden biri kendi çabalarıyla yüzerek karaya ulaşmayı başardı. Kazazede Enez Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, diğer 3 kişinin bulunması için arama çalışmaları başlatıldı.

1 kişi sağ olarak bulundu
1 kara radarı,1 AFAD ekibi ile karadan, 3 sahil güvenlik teknesi, 4 büyük boy balıkçı teknesi ile denizden, 1 helikopter ile havadan kayıp vatandaşlar için yapılan aramada 1 kişiye daha ulaşıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen şahsın hastaneye kaldırıldığı bilgisine ulaşıldı.

Çalışmalar kesintisiz sürecek
Edirne Valisi Ekrem Canalp, yürütülen arama ve kurtarma faaliyetlerini yerinde inceleyerek, sözkonusu faaliyetlerin kesintisiz şekilde yürütülmesi için talimat verdi.
Kayıp 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERinternetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla para kazanıyorinternetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla para kazanıyor
Gaziantep'te nişasta fabrikasında yangınGaziantep'te nişasta fabrikasında yangın
Ev adresinden fay hattı sorgulama!Ev adresinden fay hattı sorgulama!
1/
En Çok Okunan Haberler
Bu görüntü Altuğ'u isyan ettirdi! 'Yazıklar olsun'
Bu görüntü Altuğ'u isyan ettirdi! 'Yazıklar olsun'
Koronavirüse yakalanmıştı! Acı haber: Köprüden atladı ve...
Koronavirüse yakalanmıştı! Acı haber: Köprüden atladı ve...
Korona olmuştu! Kahreden haberle sarsıldı
Korona olmuştu! Kahreden haberle sarsıldı
Ermeniler Hankendi'yi tahliye ediyor
Ermeniler Hankendi'yi tahliye ediyor
Günlerdir haber alınamıyordu! Acı haber
Günlerdir haber alınamıyordu! Acı haber
Fuat Oktay'dan Joe Biden'ın seçilmesiyle ilgili açıklama!
Fuat Oktay'dan Joe Biden'ın seçilmesiyle ilgili açıklama!
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Cebinden 4 bin 500 lira düşürdü, farkına bile varmadı
Cebinden 4 bin 500 lira düşürdü, farkına bile varmadı
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Seda Sayan'ın sunumuyla 77 Milyon TL'yi aşan ikramiye çekilişi!
Seda Sayan'ın sunumuyla 77 Milyon TL'yi aşan ikramiye çekilişi!
Meteoroloji'den kar uyarısı!
Meteoroloji'den kar uyarısı!
Canlı yayındaki kavga şoke etti! CNN Türk'ten açıklama geldi
Canlı yayındaki kavga şoke etti! CNN Türk'ten açıklama geldi
Diğer Haberler
İzmir'den acı haber! AFAD depremdeki can kaybının 115'e yükseldiğini açıkladı
İzmir depreminde can kaybı yükseldi
Gaziantep'te kalabalık caddelerde sigara yasağı
Gaziantep'te kalabalık caddelerde sigara yasağı
Gaziantep'te nişasta fabrikasında yangın
Gaziantep'te nişasta fabrikasında yangın
Aydın'da uyuşturucu kullandığı öne sürülen şahıs babasının evini yaktı
Aydın'da uyuşturucu kullandığı öne sürülen şahıs babasının evini yaktı
Son dakika: 'Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istifa etti' iddiası
'Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istifa etti' iddiası
8 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
8 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.