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Tekne faciasında ölen çocuk sayısı 2’ye çıktı...3 aylık bebek kurtarılamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2019 11:15 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde batan teknede ölen çocuk sayısı ikiye yükseldi.

Tekne faciasında ölen çocuk sayısı 2’ye çıktı...3 aylık bebek kurtarılamadı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde batan teknede ölen çocuk sayısı ikiye yükseldi. Kayıp olan 3 aylık kız bebek de hastaneye sevk edilirken ambulansta hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden, Yunanistan’ın Midilli Adası’na yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan göçmenlerin teknesi battı. 35 kişinin bulunduğu teknede ilk aşamada 33 kişi sağ olarak kurtuldu. Bir çocuk hayatını kaybetti. Kayıp olan bebek için ise çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda kayıp bebek ağır yaralı olarak bulundu. Ayvalık Limanına getirilen 3 aylık kız bebek ambulans ile hastaneye sevk edilirken hayatını kaybetti. Olayda ölü sayısı ikiye çıktı.
2’si ağır 7 düzensiz göçmenin hastanede tedavileri devam ederken, diğer göçmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Tekne faciasında ölen çocuk sayısı 2’ye çıktı...3 aylık bebek kurtarılamadı

Tekne faciasında ölen çocuk sayısı 2’ye çıktı...3 aylık bebek kurtarılamadı

Tekne faciasında ölen çocuk sayısı 2’ye çıktı...3 aylık bebek kurtarılamadı

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