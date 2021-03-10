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Tekne faciasının duruşması ertelendi

10.03.2021 15:09 | Son Güncelleme:
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Van’da 28 Haziran tarihinde batan tekne faciasıyla ilgili 6’sı tutuklu 12 kişinin yargılandığı davanın duruşması ileri bir tarihe ertelendi.Van’ın Tuşba ilçesinde bulunan Çarpanak Adası açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan "Akbaş" isimli tekne, 27 Haziran’da batarak 61 kişiye mezar olmuştu.

Van’da 28 Haziran tarihinde batan tekne faciasıyla ilgili 6’sı tutuklu 12 kişinin yargılandığı davanın duruşması ileri bir tarihe ertelendi.
Van’ın Tuşba ilçesinde bulunan Çarpanak Adası açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan "Akbaş" isimli tekne, 27 Haziran’da batarak 61 kişiye mezar olmuştu. Olayın ardından Van Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 6’sı tutuklu 12 kişinin Van 7. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davanın ilk duruşması bugün başlamıştı. Haklarında "Nitelikli Göçmen Kaçakçılığı Yapma" ve "Bilinçli Taksirle Birden Fazla Kişinin Ölümüne Sebebiyet Verme" suçlarından kamu davası açılan 12 sanığın yargılandığı dava, tutukluluk ve adli kontrol kararının devamına karar verilerek 3 Mayıs 2021 tarihine ertelendi.

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