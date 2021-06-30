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Tekne kaptanı fark etti! İstanbul'da sahilde cansız bedeni bulundu

30.06.2021 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kasımpaşa'da bir tekne kaptanının su yüzeyinde fark ettiği erkek cesedi, deniz polisi tarafından çıkartılarak Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Tekne kaptanı fark etti! İstanbul'da sahilde cansız bedeni bulundu

Olay, dün saat 18:30 sıralarında Kasımpaşa Sahili'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, tekne kaptanı Hasan Mutlu denizde teknesiyle seyir halindeyken su yüzeyinde cansız şekilde duran bir kişiye rastladı. Durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Deniz polisleri ve dalgıçların müdahalesiyle denizdeki kişi, Kasımpaşa İskelesi’ne çıkartıldı. Denizden çıkartılarak tabuta koyulan kişinin cansız bedeni kimlik tespiti için Adli Tıp Morguna götürüldü.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Yapılan kontroller sonucunda şahsın 48 yaşındaki Kemal Şahin olduğu öğrenilirken, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ise olaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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polis Kasımpaşa
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