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Tekne orucu saat kaça kadar tutulur? Tekne orucu kaç yaşa kadar tutuluyor?

02.04.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekne orucu halk arasında kullanılan bir tabirdir. Tekne orucu aslında Ramazan'ın insanda uyandırdığı o manevi huzuru çocuklara da aşılamak ve sağlık durumu pek elverişli olmayan bireylerin de ibadet etmesini sağlayan bir oruç türü olarak bilinmektedir. Tekne orucuna dair pek çok soru sorulmaktadır. Onlardan bazıları, tekne orucu saat kaça kadar tutulur ve tekne orucu kaç yaşa kadar tutulur? şeklindedir. İşte tüm bu sorularınızın detaylı cevapları!

Tekne orucu saat kaça kadar tutulur? Tekne orucu kaç yaşa kadar tutuluyor?

Tekne orucu gündemde yer alan konular arasında yer alıyor.11 ayın sultanı Ramazan ayının manevi ruhunu çocuklarında yaşamasını sağlamak ve sağlık bakımından oruç tutması riskli olan vatandaşların huzurlu bir şekilde oruç tutmaları tekne orucu ile mümkündür. Çok eski çağlardan beri uygulanan Tekne orucunun ne ve nasıl olduğu pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Tekne orucuna dair sorulan soruların ayrıntılı cevaplarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

TEKNE ORUCU NEDİR?

Ramazan denilince akla hemen oruç, bereket ve huzur gelmektedir. 11 ayın sultanı Ramazan ayı insanı manevi olarak besleyen bir dönemdir. Ramazan ayı boyunca oruç tutulması nefsin köreltilmesine, tabir-i caizse açın halinden anlama ve Allah'a daha çok yaklaşmayı sağlar. Ancak çocukların ve genellikle yaşlıların oruç tutmaları sağlık açısından bazı riskleri olabilir. Bu nedenle çeşitli hastalıkları ve sağlık riskleri olan bireylerin ve çocukların oruç tutmaları önerilmemektedir. Tekne orucu tam olarak bu tip durumlarda uygulanan bir yöntemdir.

Uzun yüzyıllardır devam eden bir adet olan tekne orucu, çocuklara Ramazan sevincini aşılamak amacıyla tutulur. Aynı zamanda sağlık riski olan bireyler ve yaşlılar da tekne orucu tutabilir. Uzun günler boyunca aç ve susuz kalmaya bünyesi dayanmayan yaşlılar ve çocuklar için oldukça ideal bir oruç tutma yöntemi olan tekne orucu, Ramazan ruhunu sürdürmek için önemlidir.

TEKNE ORUCU SAAT KAÇA KADAR TUTULUR?

Tekne orucu için halk arasında öğlen saat 12’ye kadar beklenmesi durumu kabul görmüş bir düşüncedir. Halk arasında tekne orucu olarak bilinen bu oruç, oruç tutmaya heveslenen ancak irade sahibi olamayanlar tarafından tutulur.

TEKNE ORUCU KAÇ YAŞA KADAR TUTULUYOR?

Küçük yaştaki çocukların Ramazan ayında aileleri ile birlikte Ramazan heyecanını yaşamaları için oldukça uygun bir oruç olan tekne orucu, çocukların sağlıklarını etkilemeyecek düzeyde oruç tutmalarına izin verir. Tekne orucu kaç yaşına kadar tutulur sorusunun cevabı ergen olmakla ilgilidir. Yani kız çocuklarında ergenlik adet görmeleriyle, erkek çocuklarda rüya görüp meni gelmesiyle olur. Yaklaşık olarak 10-15 yaş aralığında baliğ olunur ve kişiden kişiye zaman değişebilir.

Tekne orucunda çocuklar ve yaşlılar öğle saatlerinde sağlık problemi yaşamamak için yemek yiyip ve su içebilirler. Sahur ve iftarı aileleri ile birlikte yaparak Ramazan ruhunu bu şekilde yakalayabilirler. Tekne orucunda öğle yenilen yemek orucu bozmamaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
Oruç Ramazan iftar
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