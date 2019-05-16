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"Tekne orucu" tutan çocuklar iftar yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 14:33 | Son Güncelleme

Kütahya'da 4 ila 7 yaşlarındaki bir grup çocuk, sahura kalkıp oruca niyetlendikten sonra öğle ezanıyla iftar yapmanın sevincini yaşadı

Kütahya'da özel bir anaokulunun düzenlediği etkinlikte, "tekne orucu" tutan çocuklar öğle ezanıyla iftar yaptı.

Gaybiefendi Mahallesi'ndeki anaokulunda, orucu ve ibadeti sevdirmek için düzenlenen "tekne orucu" programına 4 ila 7 yaşlarındaki yaklaşık 80 çocuk katıldı.

Sahura kalkan ve öğleye kadar bir şey yiyip içmeyen çocuklar, ezanın okunmasıyla hurma ile oruçlarını açtı.

İlahilerin okunduğu, duaların edildiği programda çocuklara "diş kirası" hediyeleri verilerek, Osmanlı şerbeti ve Osmanlı macunu ikram edildi.

Okul Müdürü Mustafa Ercan, gazetecilere yaptığı açıklamada, tekne orucunun Osmanlı döneminde bir ramazan geleneği olduğunu söyledi.

Bu geleneği yaşatmak için okulun öğretmenleriyle program düzenlediklerini belirten Ercan, "Çocuklarımıza ramazanın coşku ve sevincini yaşatmak istedik. Bunu da bir Osmanlı geleneği olan tekne orucu ile yapmayı düşündük." dedi.

Ercan, tekne orucu geleneğini gelecek yıllarda da devam ettirmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

Öğrenciler de ilk kez oruç tutmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
"tekne orucu" iftar Kütahya

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