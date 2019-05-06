Tekne orucu tutan minikler ilk iftarını yaptı

On bir ayın sultanı Ramazan ayında minikler, oruca alışmaları için öğlene kadar tekne orucu tuttu. Yüzlerce çocuk ilk iftarını Eyüpsultan’da yaparken Ramazan ayının unutulmazlarından Hacivat ve Karagöz gösterisi minikleri kahkahaya boğdu.

Eyüpsultan Belediyesi Ramazan aynın ilk gününde miniklerin orucu sevmelerini sağlamak ve Ramazan ayının önemini çocuklara anlatmak için “Tekne Orucu Programı” düzenledi. Zalmahmutpaşa Külliyesi önünde bulunan Ramazan Çocuk Bahçesi’nde gerçekleştirilen programda ilk olarak çocuklar Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa’nın (S.A.V.) Hadis-i Şeriflerini sahneye çıkarak okudular. Ardından minikler, sahnede omuzlarına aldıkları küçük davullar ile Ramazan manileri söyleyip davul çaldı. Öğlen Ezanının okunması ile birlikte tuttukları tekne orucunu açan yüzlerce çocuk ilk iftarlarını yapmış oldu. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de ilk kez iftar yapan minikleri yalnız bırakmadı. İftarın ardından miniklere pamuk şeker, helva ve hediyeler ikram edildi. Bir çok çocuk öğlene kadar tuttukları orucu çok sevdiklerini ifade ederek Karagöz ve Hacivat gösterisini çok beğendiklerini belirtti.