Tekne pozları sosyal medyayı salladı! Burak Özçivit'in şortu dikkat çekti

Oyuncu çift Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, "Çalıkuşu" ve "Aşk Sana Benzer" projelerinde birlikte oynuyordu. Son dönemin en çok yakıştırılan ekran çifti olan ikili, gerçek hayatta da aynı uyumu yakaladı. "Aşk Sana Benzer" filminde başlayan aşklarını mutlu mesut sürdüren Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, Türkiye'nin en popüler ikilisine dönüştü. "Reklam aşkı" söylentilerine aldırış bile etmeden 2017'de dünyaevine giren çift, 2019'da da oğulları Karan'a kavuştu.

Pek çok markanın yüzü olan ikiliye evlilik çok yaradı. Çift, oyunculuk anlamında da kariyerlerinin en önemli projelerine imza atıyor. Burak Özçivit "Kuruluş: Osman" dizisinde oynarken, Fahriye Evcen de kendi markasını çıkardı ve yeni sezonun en iddialı dizisi "Sultan Alparslan" dizisi için anlaştı. Bu yoğun temponun ardından nihayet tatile çıkan çift, birkaç gün önce Bodrum'un yolunu tuttu.

Tekne pozları olay oldu

Bodrum'da görüntülenen aile, kameralardan uzak kalmak için hemen tekneyle açıldı. Burak Özçivit ise tekneden paylaşım yapmadan duramadı.

Özellikle yeşil şortu ve alakasız gömleğiyle dikkat çeken ünlü oyuncuya, kısa süre içinde yüz binlerce beğeni ve yorum yağdı.

