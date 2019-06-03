HABER

Tekne ustası 43 yıldır işini aşkla yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 15:18 | Son Güncelleme

 MANİSA'da yaşayan tekne yapım ustası Hasan Aktop (55), çocuk yaşta çırak olarak başladığı meslekte 43 yıldır işini zevkle yapıyor.

Cemil SEVAL/ MANİSA, (DHA)- MANİSA'da yaşayan tekne yapım ustası Hasan Aktop (55), çocuk yaşta çırak olarak başladığı meslekte 43 yıldır işini zevkle yapıyor. Aktop, "Bu iş, sevda işi, gönül işi. Denizcilik aşktır. İşimi çok seviyorum. Ben tekne yapmazsam huzursuz olurum" dedi.

Küçük yaşlarda tekne yapımına ilgi duyan Hasan Aktop, İzmir'de yaşarken bir atölyede çıraklık yaparak mesleğe atıldı. İlkokulu bitirdikten sonra ustasının yanından bir an bile ayrılmayan Aktop, kendini işine adadı. 35 yıl önce ustasının ölümüyle işin başına geçen Aktop, 43 yıldır tur, yelkenli ve balıkçı tekneleri yapıyor. İzmir'den Manisa'ya yerleşen Aktop, Şehzadeler ilçesindeki Kömürcüler Sitesi'nde kiraladığı dükkanında işine devam ediyor. Siparişini aldığı 25 metrelik tur teknesinin yapımını sürdüren Aktop, tekneleri çam ağacından yaptığını, en küçüğünün 3 metre, en büyüğünün 40 metre olduğunu ifade etti. Aktop, tekneleri 10 bin ile 400 bin lira fiyat aralığında sattığını dile getirdi. Mesleğe 12 yaşında başlayan Aktop, teknenin her denize çıkması gerektiğini vurgulayarak, şöyle dedi:

"Okul çıkışlarımda ustamın yanına gittim. Meraklıydım. İşin bir kenarından tutarak öğreniyordum.. Böyle devam ederek bir gün ustamdan gizli, evimin bahçesinde küçük bir tekne yaptım. Ustam çok beğendi, benimle gurur duydu. Ustam vefat ettikten sonra işin başına geçtim. Türkiye'nin hemen hemen tüm denizlerinde benim yaptığım teknelere rastlayabilirsiniz. Benim yaptığım tekneler için mimar çizimine gerek yok. Ölçülerini, şeklini, kalıplarını hepsini ben çıkartırım. Bu teknecilik bambaşka bir sanattır. Tekne her denize çıkabilmeli. Sağlam yapmak için ağaçları kaliteli kullanmak lazım. Bizim işimiz hatayı kabul etmez. Çok ustalık isteyen bir iş."

Bugüne kadar 20 çırak yetiştirdiğini belirten Aktop, "Ne zaman ki elden ayaktan kesilirim, o zaman yapacak bir şey yok. O zaman mecbur bırakırım. Ama bu iş, sevda işi, gönül işi. Denizcilik aşktır. İşimi çok seviyorum. Ben tekne yapmazsam huzursuz olurum" dedi.

Annesine söylediklerine dayanamamıştı! Acı haber geldi Annesine söylediklerine dayanamamıştı! Acı haber geldi
Somalili askerler için yemin töreni yapıldıSomalili askerler için yemin töreni yapıldı
Bayram namazı Kars 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Bayram namazı Kars 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Selçuk duyurdu: 50 bin TL’ye kadar destek

Bakan Selçuk duyurdu: 50 bin TL’ye kadar destek

'Geceleri uyuyamıyoruz!' Eğer yardım edilmezse...

'Geceleri uyuyamıyoruz!' Eğer yardım edilmezse...

Bakan Pekcan açıkladı! İhracatta rekor

Bakan Pekcan açıkladı! İhracatta rekor

MHP'li başkana sahur vakti pompalı tüfekle saldırdılar!

MHP'li başkana sahur vakti pompalı tüfekle saldırdılar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Feci anlar! Kaldırımda oturan 2 kadını böyle öldürdü

Feci anlar! Kaldırımda oturan 2 kadını böyle öldürdü

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Hakkari'de çatışma: 2 şehit, 2 yaralı

Hakkari'de çatışma: 2 şehit, 2 yaralı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Kafa kafaya çarpıştılar! Ölü ve yaralılar var

Kafa kafaya çarpıştılar! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayram namazı Kocaeli 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Kocaeli 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Kırşehir 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Kırşehir 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Kırklareli 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Kırklareli 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Kırıkkale 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Kırıkkale 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Kilis 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Kilis 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Kayseri 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Kayseri 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.