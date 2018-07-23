Teknede duş anları olay oldu

Nicole Scherzinger beyaz mayosuyla teknede tatil yaparken görüntülendi. Genç şarkıcının tuzlu sudan arınmak için seçtiği yöntem olay oldu.

Tenisçi sevgilisi Grigor Dimitrov ile yat turuna çıkan 40 yaşındaki şarkıcı, paparazzilerden kaçamadı.

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Sevgilisinin duş almasına yardımcı olan genç adamın o anları böyle yansıdı.