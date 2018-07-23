MAGAZİN

Teknede duş anları olay oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.07.2018 13:41 | Son Güncelleme

Şarkıcı Nicole Scherzinger, Fransa'nın ünlü tatil merkezi St. Tropez'de temmuz güneşinin tadını çıkarıyor.

Nicole Scherzinger beyaz mayosuyla teknede tatil yaparken görüntülendi. Genç şarkıcının tuzlu sudan arınmak için seçtiği yöntem olay oldu.

Nicole Scherzinger St. Tropez'de güneşin tadını çıkardı!

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Nicole Scherzinger, Fransa'nın ünlü tatil merkezi St. Tropez'de temmuz güneşinin tadını çıkarıyor.
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Tenisçi sevgilisi Grigor Dimitrov ile yat turuna çıkan 40 yaşındaki şarkıcı, paparazzilerden kaçamadı.
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Ünlü çifti adım adım izleyen paparazziler, Scherzinger'i yatta duş alırken yakaladı.
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Sevgilisinin duş almasına yardımcı olan genç adamın o anları böyle yansıdı.
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Gün boyunca bol bol Akdeniz'in sularına atlayan şarkıcıya, yata çıkarken genç sevgilisi yardım etti.
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