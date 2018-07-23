Teknede duş anları olay oldu

Nicole Scherzinger beyaz mayosuyla teknede tatil yaparken görüntülendi. Genç şarkıcının tuzlu sudan arınmak için seçtiği yöntem olay oldu.
Nicole Scherzinger St. Tropez'de güneşin tadını çıkardı!
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Nicole Scherzinger, Fransa'nın ünlü tatil merkezi St. Tropez'de temmuz güneşinin tadını çıkarıyor.
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Tenisçi sevgilisi Grigor Dimitrov ile yat turuna çıkan 40 yaşındaki şarkıcı, paparazzilerden kaçamadı.
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Ünlü çifti adım adım izleyen paparazziler, Scherzinger'i yatta duş alırken yakaladı.
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Sevgilisinin duş almasına yardımcı olan genç adamın o anları böyle yansıdı.
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Gün boyunca bol bol Akdeniz'in sularına atlayan şarkıcıya, yata çıkarken genç sevgilisi yardım etti.
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