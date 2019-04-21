Teknede karnına korkuluk demiri batan çocuk yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde teknede oynadığı sırada düşen ve karnına korkuluk demiri batan çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Göcek Mahallesi Bengüş mevkisindeki balıkçı barınağında bağlı olan "Junior Kalyon" isimli özel teknede oynayan Zehra Dilay Durmuş (14), dengesini kaybederek teknenin korkuluk demirlerinin üzerine düştü.
Karnına korkuluk demiri batan Durmuş, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Durmuş'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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