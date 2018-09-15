Teknede mahsur kalanlar kurtarıldı

Antalya'da arızalanması sonucu sürüklenen tur teknesindeki 2 kişi kurtarıldı.
Muratpaşa ilçesi Falezler kısmında iki kişi bulundukları teknenin makinesinin arızalanması sonucu falezlere doğru sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin yardım istemesi üzerine olay yerine deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Falezler kısmındaki kayalıklara yaslanmış bulunan tekne, sahil güvenlik botuna bağlandı.
Tekne, içindeki iki kişiyle Yat Limanı'na getirildi.
- Antalya'da arızalanması sonucu sürüklenin tur teknesindeki 2 kişi, sahil güvenlik ekibince kurtarıldı
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