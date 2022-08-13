Teknede parti yaptı! Ünlülerin çılgın eğlencesi

Cara Delevingne'in 30. yaş günü partisi büyük gündem oldu. Birçok ünlünün de içinde bulunduğu kalabalık bir arkadaş grubuyla, bir yat partisi veren genç modelin eğlence dolu kutlaması saatlerce sürdü. Güzelliğiyle büyüleyen Delevingne'in, muzip tavırları dikkat çekti.

YAT PARTİSİ VERDİ

Cara Delevingne, Cuma günü İspanya'nın Formentera kentinde lüks bir yat gezisinde ünlü isimlerden oluşan bir çok arkadaşı ile 30. yaş günü kutladı. Model, eğlence dolu kutlamalar sırasında lacivert bir mayo ve damalı kısa bir kot şort ile boy gösterdi.

MUZİPLİĞİ ÜZERİNDEYDİ

Partide birçok ünlü isim Cara'ya eşlik etti. Ekibin geçirdiği eğlence dolu anlar dakika dakika kameralara yakalandı. Güzel modelin de muzipliği üzerindeydi. Dudaklarının üzerine krema süren Cara, şakacı bir tavırla onu arkadaşı Adwoa Aboah'a sürmeye çalışırken oldukça eğleniyor gibi görünüyordu.

SAATLERCE EĞLENDİLER

Partide 40 yaşındaki Sienna Miller, kahverengi bikinisiyle inanılmaz görünüyordu. Güzel aktris Margot Robbie de kendini Akdeniz'in serin sularına bıraktığı anlarla dikkat çekti. Kutlamaların bir kısmı yattan sonra suya taşındı. Kalabalık ekip şakalaşıp sohbet ederek saatlerce eğlendi.

