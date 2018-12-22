HABER

Teknede yakalanan 44 kaçak olayına ilişkin 5 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 22.12.2018 21:26 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 10 kişilik yelkenli teknede 44 kaçağın yakalanmasının ardından, organizatör oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Teknede yakalanan 44 kaçak olayına ilişkin 5 tutuklama

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 10 kişilik yelkenli teknede 44 kaçağın yakalanmasının ardından, organizatör oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, geçen Salı günü saat 23.30 sıralarında Yalıkavak açıklarında farklı uyruklardan 44 kaçağı, 10 kişilik yelkenli teknesinde yakaladı. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Bodrum Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri, tekneyi kullandığı tespit edilen O. A., C. A., M.A, isimli kişileri gözaltına aldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, organizatör Y. D., göçmenlerin konakladığı otelin sahibi N.Ö. ve otel çalışanı S.M. isimli kişileri de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.M. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, diğer 5 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Teknede yakalanan 44 kaçak olayına ilişkin 5 tutuklama

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
İzmir'de feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdiİzmir'de feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
TIR'ın arkadan çarptığı motosikletteki sürücü yaralandı, eşi öldüTIR'ın arkadan çarptığı motosikletteki sürücü yaralandı, eşi öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fuhuş sırasında basıldılar! 2 erkek, 4 kadın ve aracı gözaltında

Fuhuş sırasında basıldılar! 2 erkek, 4 kadın ve aracı gözaltında

Bakan Çavuşoğlu: Fırat'ın doğusundaki teröristleri yok edeceğiz

Bakan Çavuşoğlu: Fırat'ın doğusundaki teröristleri yok edeceğiz

Ünlü türkücü Zara'nın inanılmaz değişimi! Tanımak imkansız

Ünlü türkücü Zara'nın inanılmaz değişimi! Tanımak imkansız

Survivor yarışmacılarını toplamıştı! TRT 1'in yeni dizisinde flaş gelişme

Survivor yarışmacılarını toplamıştı! TRT 1'in yeni dizisinde flaş gelişme

Meclis'te milletvekillerine 'Erdoğan'a hakaret' şoku!

Meclis'te milletvekillerine 'Erdoğan'a hakaret' şoku!

CHP’nin Adalar adayı Erdem Gül

CHP’nin Adalar adayı Erdem Gül

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

Baldıza mide bulandıran taciz! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle kalktım'

Baldıza mide bulandıran taciz! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle kalktım'

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi

İzmir'de feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi

Balıkesir'de 'cinsel taciz' kavgası kanlı bitti

Balıkesir'de 'cinsel taciz' kavgası kanlı bitti

Bursa'da vahşet! Eşini ve 5 aylık bebeğini bıçaklayarak öldürdü

Bursa'da vahşet! Eşini ve 5 aylık bebeğini bıçaklayarak öldürdü

Kadın öğretmen, evinde iple asılı halde ölü bulundu

Kadın öğretmen, evinde iple asılı halde ölü bulundu

Konya'da korkunç olay! Eski koca dehşeti

Eski koca dehşeti! Ölü bulundular

Cinsel istismarla suçlanan 'sahte şeyh'in cezası belli oldu

5 erkeğe cinsel istismarda bulunmuştu! 'Sahte şeyh' için karar verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.