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Teknedeki yaralının yardımına, Sahil Güvenlik ekibi yetişti

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2019 10:51 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Fethiye ilçesi açıklarındaki teknede başından yaralanan kişi, yardım çağrısıyla gelen Sahil Güvenlik görevlilerince botla alınıp, kıyıda bekletilen ambulansa götürüldü.

Teknedeki yaralının yardımına, Sahil Güvenlik ekibi yetişti

Kadir ÖZEN/FETHİYE (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Fethiye ilçesi açıklarındaki teknede başından yaralanan kişi, yardım çağrısıyla gelen Sahil Güvenlik görevlilerince botla alınıp, kıyıda bekletilen ambulansa götürüldü.
Fethiye ilçesi Yassı Ada mevkisi önlerindeki teknede bulunan, 40- 50 yaşlarındaki erkek, cumartesi günü, bilinmeyen nedenle başından yaralandı. Yardım çağrısı üzerine, saat 06.00 sıralarında Sahil Güvenlik ekibi, tekneye ulaştı. Bottaki görevliler, yaralıyı, sağlık personeli gözetiminde tekneden alıp, Göcek Sahil Güvenlik İskelesi'ne getirdi. İskelede bekletilen ambulansa bindirilen yaralı, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

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