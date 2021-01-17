Tekneden denize düşen balıkçının cesedi kıyıda bulundu

İzmir’in Karaburun ilçesinde bir süre önce tekneden denize düşen balıkçının cesedi ekipler tarafından kıyıda bulundu.

Gırgır ile balık avlamak için bir süre önce denize açılan Mustafa Sesli isimli balıkçı, ilçeye bağlı Kaynarpınar açıklarında denize düştü. Sesli’nin arkadaşlarının arama çabaları sonuç vermeyince durum Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, helikopter destekli aramada Sesli’nin cansız bedenini, Ambarseki Mahallesi Esendere kıyısında buldu.

Mustafa Sesli’nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

