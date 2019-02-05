Tekneden denize düşen şahıs hayatını kaybetti

Antalya’nın Kaş ilçesinde tekneden denize düşen bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, saat 22.00 sıralarında Kaş Limanı’nda deniz fenerinin önünde tekneden bir şahıs denize düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sahil güvenlik ekipleri, düşen şahsın cansız bedenini karaya çıkarttı. Kimliği belirlenemeyen ceset, Kaş Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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