Tekneden düşen kişi öldü

İSTANBUL (AA) - İstanbul Boğazı'nda tur teknesinden denize düşen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Eminönü'nden hareket eden tur teknesindeki yolcu, Ortaköy açıklarında henüz belirlenemeyen bir nedenle tekneden denize düştü.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Deniz Arama ve Kurtarma ekipleri kısa sürede denize düşen kişiyi bota çıkardı.
Karaya çıkarılan şahıs, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.
İsmi öğrenilemeyen kişi hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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