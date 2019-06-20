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Tekneden düştüğü ırmakta öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2019 10:26 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde tekneden ırmağa düşen Hasan Kaya (35), yaşamını yitirdi.

Tekneden düştüğü ırmakta öldü

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde tekneden ırmağa düşen Hasan Kaya (35), yaşamını yitirdi.
Olay, dün saat 16.00 sıralarında Manavgat'ın Titreyengöl turizm bölgesi Boğaz mevkisinde meydana geldi. Manavgat Irmağı'nda bağlı teknede bulunan Hasan Kaya, henüz belirlenemeyen nedenle suya düştü. İhbar üzerine bölgeye, Sahil Güvenlik, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik'te görevli dalgıçların yaptığı aramayla Hasan Kaya'nın, düştüğü yerin 10 metre uzağında cesedi bulundu.
Kıyıya çıkartılan Hasan Kaya'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi yaplımak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Tekneden düştüğü ırmakta öldüTekneden düştüğü ırmakta öldü

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