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Tekneden düşüp boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 18:00 | Son Güncelleme

Tekneden düşüp boğuldu

İSTANBUL (AA) - Silivri'de balık tutmak için attığı ağlara takılarak denize düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, limandan balık tutmak için tekneyle arkadaşlarıyla denize açılan İsmet T., ağ attığı sırada dengesini kaybederek denize düştü.

Balıkçıların bulunduğu tekne arızalanınca limandan yardım istendi. Bir başka balıkçı teknesiyle denizden çıkarılıp limana getirilen İsmet T.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

İsmet T.'nin cesedi Silivri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşma başlatıldı.

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Silivri

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