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Tekneden düşüp, kaybolan Ali Korkmaz'ı arama çalışmaları sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2019 11:51 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Terme ilçesinde, balık tutmak için babasıyla birlikte açıldığı tekneden denize düşerek, kaybolan Ali Korkmaz'ı (21) arama çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor.

Tekneden düşüp, kaybolan Ali Korkmaz'ı arama çalışmaları sürüyor

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'un Terme ilçesinde, balık tutmak için babasıyla birlikte açıldığı tekneden denize düşerek, kaybolan Ali Korkmaz'ı (21) arama çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor.
Olay, 26 Temmuz'da Terme ilçesi Çaltı Burnu mevkiinde meydana geldi. Babası Fatih Korkmaz(43) ve bir personelle birlikte balık tutmak için tekneyle denize açılan Ali Kormaz, iddiaya göre ayağı kabloya takılınca, denize düştü. Kıyıya 2 kilometre mesafede boğulma tehlikesi geçiren Korkmaz, babası tarafından denizden çıkarıldığı sırada yeniden suya kapılarak, gözden kayboldu.
Baba, tüm çabalarına rağmen oğlunu bulamayınca, Sahi Güvenlik ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri, Ali Korkmaz'ı bulmak için çalışma başlattı.
Sahil Güvenlik Dalış Timi ve dalgıçlar, yapılan aramalarda Korkmaz'a ait bir ize rastlayamadı Korkmaz'ı arama çalışmaları bu sabah yeniden başlatıldı.
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