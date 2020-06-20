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  4. Tekneler ile taşınan eşekler adanın tek sahibi

Tekneler ile taşınan eşekler adanın tek sahibi

İLGİNÇ HABERLER  | 20.06.2020 10:46 | Son Güncelleme

Atatürk Barajı’nda bulunan ‘Eşek Adası’nın tek sahibi olan eşekler, özgürlüğün tadını çıkartıyor.

1990’lı yıllarda Atatürk Barajı’nda su tutulmasıyla birlikte Adıyaman Akyazı köyü yakınlarında Hayas Adası (Eşek Adası) oluştu. Sular altında kalmayan köylerde yaşı ilerleyen ve sahipsiz eşekler, köylüler tarafından balıkçı tekneleriyle bu adaya bırakıldı.

Yaklaşık 30 yıldan beri eşeklerin yaşadığı ada, ‘Eşek Adası’ ismini aldı. Bir zamanlar 15-20 eşeğin yaşadı adada şuan 1’i yavru olmak üzere 6 eşek yaşıyor. Yaklaşık 350 bin metrekare olan adada yaz kış yaşayan eşekler, özgürce yaşamlarını sürüyor.
Vatandaşlar tarafından ‘eşek’ adası olarak bilinen adaya Akyazı Muhtarı Kadir Demir, bu ismin verilmesine karşı çıktığını vurgulayarak, eşeklerin tekneler ile taşındığını dile getirdi. Muhtar Demir, “Özgürlüklerini yaşıyorlar. Baksanıza sanki arpa ile besleniyorlar gibi durumları çok iyi. Yaz kış buradalar. Önceleri emek ve cefa çektiler. İnsanların ihtiyacı kalmayınca bu hayvanları ortalığa bıraktılar. Bunlar köylerde ortalıktaydı. Kuyulu, Turuş’ta, sağda solda falan hayvanlar yaz kış başı boş geziyordu. Çocuklar biniyor, dövüyorlardı. Hayır sahipleri bunları yakalayıp tekne ile bu adaya bıraktılar” ifadelerini kullandı.

(İHA)

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