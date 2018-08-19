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Tekneleri arıza yapınca gölde mahsur kalanları AFAD kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2018 09:08 | Son Güncelleme

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

PARTNEREvde klima yapma yöntemi...Evde klima yapma yöntemi...
Kayıp halterci kız, bulunduKayıp halterci kız, bulundu
Düğünde atılan havai fişek ormanı yaktıDüğünde atılan havai fişek ormanı yaktı
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