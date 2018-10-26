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Tekneleri arızalanan düzensiz göçmenler kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 14:00 | Son Güncelleme

Yakalanan 15 düzensiz göçmen, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştıkları tekneleri arızalan 15 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Devriye görevindeki sahil güvenlik ekipleri, Hüseyin Burnu açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu ve yardım talebinde bulundukları ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, motoru arızalanan fiber teknedeki Filistin ve Suriye uyruklu 15 düzensiz göçmeni sahil güvenlik botuna aldı.

Bodrum Limanı'na getirilen düzensiz göçmenlerin, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
bodrum kurtarma Muğla Sahil Güvenlik

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