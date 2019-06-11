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Tekneleri sürüklenince kaybolan Serdar Sincan'ı arama çalışmaları sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 13:11 | Son Güncelleme

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, denize atladıkları teknenin sürüklenmesi sonucu kaybolan Serdar Sincan'ı (44) arama çalışmaları, devam ediyor.

Tekneleri sürüklenince kaybolan Serdar Sincan'ı arama çalışmaları sürüyor

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)- BURSA'nın Gemlik ilçesinde, denize atladıkları teknenin sürüklenmesi sonucu kaybolan Serdar Sincan'ı (44) arama çalışmaları, devam ediyor. Sahil Güvenlik ekipleri, 39 saattir ara vermedikleri arama çalışmalarını, Gemlik Körfezi ile Kumla ve Kurşunlu bölgelerinde yoğunlaştırdı.
Bursa'da yaşayan 10 arkadaş, 9 Haziran günü 16.00 sıralarında, Gemlik ilçesi Kurşunlu bölgesinden tekneyle denize açıldı. Bir süre sonra gruptan 3 kişi yüzmek için denize atlarken, 7 kişi teknede kaldı. Ancak aynı anlarda tekne arıza yaparak, Marmara Denizi'nde sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin ihbarı üzerine bölgeye, Jandarma Arama Kurtarma(JAK) ve Sahil Güvenlik Ekipleri sevk edildi. Teknede olan Tolga Denizligil, Eda Denizligil, Çınar Denizligil, Ela Denizligil, Ebru Şipka, Ela Şipka ve Yiğit Şipka, kurtarılarak karaya çıkarıldı. Ancak tekne arıza yapmadan önce denize atlayan ve gözden kaybolan Serdar Sincan, Natalia Sincan (40) ve Yaman Şipka bulunamadı.
Geniş çaplı arama-kurtarma çalışması başlayan Sahil Güvenik ekipleri, Yaman Şipka'yı Altıntaş Bölgesi'nde yüzdüğü sırada bularak, kurtardı. Natalia Sincan'nın cesedi ise Mudanya Güzelyalı sahiline vurdu.
Sahil güvenlik ekipleri, ulaşamadıkları Serdar Sincan'ı arama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler, arama çalışmalarını Gemlik Körfezi ile Kumla ve Kurşunlu bölgelerinde yoğunlaşırdı.
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Tekneleri sürüklenince kaybolan Serdar Sincan'ı arama çalışmaları sürüyorTekneleri sürüklenince kaybolan Serdar Sincan'ı arama çalışmaları sürüyorTekneleri sürüklenince kaybolan Serdar Sincan'ı arama çalışmaları sürüyorTekneleri sürüklenince kaybolan Serdar Sincan'ı arama çalışmaları sürüyor

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